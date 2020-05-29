В ЮВО в 2020 году поступит более 600 единиц военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Более 600 единиц военной техники поступит в войска Южного военного округа в 2020 году, сообщает газета "Красная звезда".
"В 2020 году спланировано поступление более 600 единиц военной техники, из которых порядка 30 единиц – это усовершенствованные СТС ГАЗ-233115 "Тигр-М СпН", более 20 единиц АМН-233114 "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ" и порядка 30 единиц УАЗ-23262-148-65 и УАЗ-23262-148-65", - сказал он.
Одна из ожидаемых новинок - недавно принятый на вооружение бронеавтомобиль "Тигр-М" с дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет-ДМ". Автоматическая "башня" броневика оснащается пулеметом. Бронеавтомобиль является многофункциональным.
"После получения этой бронетехники боевые возможности подразделений существенно повысятся", - отметил Шаленый.
Помимо этого ожидается поступление около 20 единиц современных седельных тягачей КамАЗ-65221, более 20 автобусов нового поколения типа ГАЗель "NEXT", 25 санитарных автомобилей новых марок, а также уже хорошо себя зарекомендовавших грузовых автомобилей марок КамАЗ и Урал семейства "Мустанг" и "Мотовоз" соответственно.