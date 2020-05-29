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2020-05-29T02:28
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В ЮВО в 2020 году поступит более 600 единиц военной техники
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РИА Новости

В ЮВО в 2020 году поступит более 600 единиц военной техники

02:28 29.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тайфун-К"
Бронеавтомобиль Тайфун-К
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль "Тайфун-К". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Более 600 единиц военной техники поступит в войска Южного военного округа в 2020 году, сообщает газета "Красная звезда".
По данным начальника автобронетанковой службы ЮВО Сергея Шаленого, в 2019 году в войска военного округа поступило порядка 700 современных образцов бронетанковой и автомобильной техники. В том числе, автомобили "Патриот", Урал-4320-0811-31, КамАЗ-53501, "Тайфун-К 4х4" РЭМ-КЛ, МТП-А2.
"В 2020 году спланировано поступление более 600 единиц военной техники, из которых порядка 30 единиц – это усовершенствованные СТС ГАЗ-233115 "Тигр-М СпН", более 20 единиц АМН-233114 "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ" и порядка 30 единиц УАЗ-23262-148-65 и УАЗ-23262-148-65", - сказал он.
Одна из ожидаемых новинок - недавно принятый на вооружение бронеавтомобиль "Тигр-М" с дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет-ДМ". Автоматическая "башня" броневика оснащается пулеметом. Бронеавтомобиль является многофункциональным.
"После получения этой бронетехники боевые возможности подразделений существенно повысятся", - отметил Шаленый.
Помимо этого ожидается поступление около 20 единиц современных седельных тягачей КамАЗ-65221, более 20 автобусов нового поколения типа ГАЗель "NEXT", 25 санитарных автомобилей новых марок, а также уже хорошо себя зарекомендовавших грузовых автомобилей марок КамАЗ и Урал семейства "Мустанг" и "Мотовоз" соответственно.
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Вооруженные силы РФПатриотЮжный военный округГруппа ГАЗМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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