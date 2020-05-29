В ЮВО в 2020 году поступит более 600 единиц военной техники

"В 2020 году спланировано поступление более 600 единиц военной техники, из которых порядка 30 единиц – это усовершенствованные СТС ГАЗ-233115 "Тигр-М СпН", более 20 единиц АМН-233114 "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ" и порядка 30 единиц УАЗ-23262-148-65 и УАЗ-23262-148-65", - сказал он.