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2020-05-29T12:53
https://ria.ru/20200529/1572148403.html
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран
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РИА Новости

Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран

00:45 29.05.2020 (обновлено: 12:53 29.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вернулось в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта "Северный поток — 2". Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
Судно вышло из порта накануне утром и встало на якорь в нескольких километрах. Позже к причалу подошла принадлежащая компании МРТС трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также отвечает техническим требованиям для достройки газопровода.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
9 мая, 16:53
Наконец, Германия. "Академик Черский" прибыл в немецкий порт
В порт Мукран "Академик Черский" прибыл 8 мая. В феврале трубоукладчик покинул Находку и направилось по пути в Сингапур. Во время следования с Дальнего Востока на Балтику судно неоднократно меняло заявленную конечную точку маршрута.

Проблемы со строительством "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
В конце 2019 года власти США приняли оборонный бюджет, которым предусматривается введение санкций против компаний — участников проекта "Северный поток — 2". Практически сразу после этого швейцарская Allseas заявила о приостановке работ.
Глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что Россия способна завершить "Северный поток — 2" усилиями "Академика Черского", однако для этого нужно будет провести работы по дооснащению судна.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
3 мая, 19:16
Встал на якорь. "Академик Черский" прибыл в российский порт

Возможные сроки

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил в эфире радио Sputnik, когда могут возобновиться работы по прокладке газопровода.
"Как я понимаю, осталось получить разрешение от датского регулятора на работу конкретно этого судна. В том плане, что судно должно отвечать требованиям Дании к судам, имеющим право на трубоукладку в их водах", — отметил он.
Фролов напомнил, что одним из главных требований Дании было наличие системы динамического позиционирования, которая обеспечивает укладку трубопровода по указанной трассе и компенсацию волнения моря. У "Академика Черского" такая система есть.
"Это формальность, которую нужно уладить, у Дании других формальных поводов препятствовать прокладке газопровода не осталось", – сказал эксперт.
Он предположил, что у "Гапрома" будет два этапа завершения этого проекта — завершение первой и второй ниток этого трубопровода. Газопровод состоит из двух параллельно идущих труб, одна из которых находится в большей степени готовности, вторая – в меньшей
"Поэтому, что касается первого этапа, то он может быть завершен, думаю, примерно за полтора месяца. Второй этап — до трех месяцев, скорее всего, может потребоваться", — считает Фролов.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
268681411125
Обсудить 56
Северный поток — 2Александр НовакГерманияДанияЭкономика
Популярные комментарии
О чём вообще эта новость? Год обсуждают блуждание какого-то корабля. Он что, как летучий Голландец, и плывёт куда-то по зову своей мёртвой команды?
29 мая, 01:16
Vyacheslav Kutepov
883502258
Вернулось? А какого хрена она тогда уходило? Тем более что карантин?
29 мая, 01:24
Александр Чекалин
322131152
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