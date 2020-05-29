Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вернулось в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта " Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вернулось в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта " Северный поток — 2 ". Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic

Судно вышло из порта накануне утром и встало на якорь в нескольких километрах. Позже к причалу подошла принадлежащая компании МРТС трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также отвечает техническим требованиям для достройки газопровода.

В порт Мукран "Академик Черский" прибыл 8 мая. В феврале трубоукладчик покинул Находку и направилось по пути в Сингапур. Во время следования с Дальнего Востока на Балтику судно неоднократно меняло заявленную конечную точку маршрута.

Проблемы со строительством "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.

В конце 2019 года власти США приняли оборонный бюджет, которым предусматривается введение санкций против компаний — участников проекта "Северный поток — 2". Практически сразу после этого швейцарская Allseas заявила о приостановке работ.

Глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что Россия способна завершить "Северный поток — 2" усилиями "Академика Черского", однако для этого нужно будет провести работы по дооснащению судна.

Возможные сроки

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил в эфире радио Sputnik , когда могут возобновиться работы по прокладке газопровода.

"Как я понимаю, осталось получить разрешение от датского регулятора на работу конкретно этого судна. В том плане, что судно должно отвечать требованиям Дании к судам, имеющим право на трубоукладку в их водах", — отметил он.

Фролов напомнил, что одним из главных требований Дании было наличие системы динамического позиционирования, которая обеспечивает укладку трубопровода по указанной трассе и компенсацию волнения моря. У "Академика Черского" такая система есть.

"Это формальность, которую нужно уладить, у Дании других формальных поводов препятствовать прокладке газопровода не осталось", – сказал эксперт.

Он предположил, что у "Гапрома" будет два этапа завершения этого проекта — завершение первой и второй ниток этого трубопровода. Газопровод состоит из двух параллельно идущих труб, одна из которых находится в большей степени готовности, вторая – в меньшей