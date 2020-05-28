В США назвали сроки отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ будет готова к отправке из США в Россию на следующей неделе, сообщил в четверг РИА Новости представитель администрации США.
"Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ сейчас изготавливаются производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке на неделе с 1 июня", — сказал он.
Ранее представитель компании-производителя Vyaire Medical сообщил РИА Новости, что отправка состоится 30 мая.
Всего Вашингтон безвозмездно передаст Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее выразил признательность США за оказываемое на нынешнем этапе содействие.
Между тем представители Демократической партии США в подконтрольной им палате представителей конгресса потребовали от президента Дональда Трампа дать объяснения по поводу отправки этого груза в Россию. Они выразили мнение, что поставка осуществлена в то время, когда Штаты все еще находятся в критической фазе борьбы с пандемией коронавируса, и что Трамп отправлял аппараты ИВЛ за границу в качестве "политических реверансов".
Ранее Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, один миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
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