В США назвали сроки отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ будет готова к отправке из США в Россию на следующей неделе, сообщил в четверг РИА Новости представитель администрации США.

"Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ сейчас изготавливаются производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке на неделе с 1 июня", — сказал он.

Ранее Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, один миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.