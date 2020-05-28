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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T23:57
https://ria.ru/20200528/1572146940.html
В США назвали сроки отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802693_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_9fe873ebe64da421c310bedfc8d8fbed.jpg
РИА Новости

В США назвали сроки отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

23:17 28.05.2020 (обновлено: 23:57 28.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкПартия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ будет готова к отправке из США в Россию на следующей неделе, сообщил в четверг РИА Новости представитель администрации США.
"Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ сейчас изготавливаются производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке на неделе с 1 июня", — сказал он.
Ранее представитель компании-производителя Vyaire Medical сообщил РИА Новости, что отправка состоится 30 мая.
Всего Вашингтон безвозмездно передаст Москве 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов.
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Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее выразил признательность США за оказываемое на нынешнем этапе содействие.
Между тем представители Демократической партии США в подконтрольной им палате представителей конгресса потребовали от президента Дональда Трампа дать объяснения по поводу отправки этого груза в Россию. Они выразили мнение, что поставка осуществлена в то время, когда Штаты все еще находятся в критической фазе борьбы с пандемией коронавируса, и что Трамп отправлял аппараты ИВЛ за границу в качестве "политических реверансов".
Ранее Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, один миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампСергей РябковСШАВ мире
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