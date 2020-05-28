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В ЕС ожидают, что высокий уровень автономии Гонконга сохранится
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РИА Новости

В ЕС ожидают, что высокий уровень автономии Гонконга сохранится

16:56 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза едины во мнении, что высокий уровень автономии Гонконга не должен выхолащиваться, новый закон о безопасности не должен ставить под вопрос права и свободы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы едины в ЕС: высокий уровень автономии Гонконга не должен выхолащиваться. Граждане пользуются правами и свободами, которые защищают основной закон и основополагающий принцип "одна страна, две системы". Мы ожидаем, что это будет соблюдаться", - написал Маас в Twitter.
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Он добавил, что данные принципы обеспечивают стабильность и благосостояние Гонконга. "Даже закон о безопасности не должен ставить их под вопрос. Свобода мнений, собраний и дебатов должны уважаться в Гонконге и в будущем", - добавил он.
Ранее в четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.
Законопроект уже вызвал недовольство активистов, в Гонконге вновь начались протестные действия. Ситуация вокруг Гонконга и европейско-китайские отношения станут главной темой предстоящей в пятницу видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза, но, как сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, принятия каких-либо решений не планируется.
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