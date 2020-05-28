Глава Югры направила инициативу о переносе льготных отпусков для северян

Глава региона озвучила это решение в четверг, отвечая на вопросы югорчан в Instagram. Так, жительница округа посетовала, что из-за сложной эпидситуации не сможет съездить в отпуск в этом году и воспользоваться правом на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно, которая положена северянам раз в два года. Она поинтересовалась у губернатора Югры, можно ли внести какие-то изменения в действующие региональные нормативные акты, чтобы имелась возможность перенести льготный отпуск на следующий год.