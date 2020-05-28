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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-28T16:30
https://ria.ru/20200528/1572129658.html
Глава Югры направила инициативу о переносе льготных отпусков для северян
https://cdn24.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1036x0_80_0_0_534ade3f0ffb7b74bbcb2ef0b6a441bf.jpg
РИА Новости

Глава Югры направила инициативу о переносе льготных отпусков для северян

16:30 28.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что обратилась в Минтруд РФ с инициативой о возможности переноса льготных отпусков для северян на время распространения коронавируса независимо от форм собственности организаций, в которых они работают.
Глава региона озвучила это решение в четверг, отвечая на вопросы югорчан в Instagram. Так, жительница округа посетовала, что из-за сложной эпидситуации не сможет съездить в отпуск в этом году и воспользоваться правом на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно, которая положена северянам раз в два года. Она поинтересовалась у губернатора Югры, можно ли внести какие-то изменения в действующие региональные нормативные акты, чтобы имелась возможность перенести льготный отпуск на следующий год.
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Комарова напомнила, что для жителей округа, которые работают в госорганах, территориальных фондах обязательного медицинского образования, государственных учреждениях региона, возможность по переносу льготного отпуска предусмотрена региональным законодательством. Аналогичная норма действует для трудящихся в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.
"Негосударственные, частные организации могут своими локальными актами принять такое решение. Предполагаю, что это не повсеместно предусмотрено, в связи с чем обратилась в министерство труда РФ с просьбой инициировать внесение изменений в законодательство Российской Федерации по гарантиям для северян, чтобы эта норма действовала по крайней мере хотя бы на время распространения коронавируса, чтобы обеспечить право работников-северян", - сказала Комарова.
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Губернатор Югры в среду подписала постановление, продлив режим обязательной самоизоляции в автономном округе до 15 июня включительно. При этом, следует из документа, с 1 июня в регионе возобновляют работу органы записи актов гражданского состояния по предварительной записи и с ограничением по числу человек, которые могут находиться в помещениях ЗАГСа при предоставлении услуг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияХанты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваОбщество
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