Застрявшие в Уругвае россияне смогут вылететь на родину из Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Посольство Уругвая готово помочь россиянам, застрявшим в стране, вернуться на родину через Буэнос-Айрес, откуда планируется вывозной рейс, следует из сообщения дипмиссии.
"Четвертого июня из Буэнос-Айреса в Москву авиакомпанией Azur air и правительством России организуется вывозной рейс для российских граждан, оказавшихся в эпидемиологической изоляции в странах Латинской Америки. Всем российским соотечественникам в Уругвае, заинтересованным в указанном экстренном вывозе, просьба срочно, в течение 28 мая, связаться с консульским отделом посольства для согласования необходимых организационных вопросов и посадки на спецборт", - отмечается в заявлении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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