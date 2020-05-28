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2020-05-28T21:52
https://ria.ru/20200528/1572128269.html
Застрявшие в Уругвае россияне смогут вылететь на родину из Аргентины
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Застрявшие в Уругвае россияне смогут вылететь на родину из Аргентины

16:12 28.05.2020 (обновлено: 21:52 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая - РИА Новости. Посольство Уругвая готово помочь россиянам, застрявшим в стране, вернуться на родину через Буэнос-Айрес, откуда планируется вывозной рейс, следует из сообщения дипмиссии.

"Четвертого июня из Буэнос-Айреса в Москву авиакомпанией Azur air и правительством России организуется вывозной рейс для российских граждан, оказавшихся в эпидемиологической изоляции в странах Латинской Америки. Всем российским соотечественникам в Уругвае, заинтересованным в указанном экстренном вывозе, просьба срочно, в течение 28 мая, связаться с консульским отделом посольства для согласования необходимых организационных вопросов и посадки на спецборт", - отмечается в заявлении.

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Вывозной рейс для россиян в Латинской Америке запланирован 3-5 июня, пока известно о посадках в Бразилии и Аргентине, следует из информации посольств России.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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