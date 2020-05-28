Застрявшие в Уругвае россияне смогут вылететь на родину из Аргентины

"Четвертого июня из Буэнос-Айреса в Москву авиакомпанией Azur air и правительством России организуется вывозной рейс для российских граждан, оказавшихся в эпидемиологической изоляции в странах Латинской Америки. Всем российским соотечественникам в Уругвае, заинтересованным в указанном экстренном вывозе, просьба срочно, в течение 28 мая, связаться с консульским отделом посольства для согласования необходимых организационных вопросов и посадки на спецборт", - отмечается в заявлении.