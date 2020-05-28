Политолог оценил методы дистанционного голосования

"Именно эти современные дистанционные методы менее подвержены человеческому фактору с точки зрения организации процесса и с точки зрения каких-либо нарушений и фальсификаций внутри организации процесса. Это гораздо легче контролируемо", - отметил Мартынов на онлайн-круглом столе "Выход из пандемии. Возвращение выборов".

"Что касается голосования по почте, это ещё более жёстко контролируемая вещь, чем то, что происходит на избирательном участке, потому что в этом случае один избиратель и один сотрудник почты, и там прямая ответственность двух людей. Контролировать это гораздо легче, как бы кто сегодня ни пытался этому противиться", - отметил Мартынов.