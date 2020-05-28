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Политолог оценил методы дистанционного голосования
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РИА Новости

Политолог оценил методы дистанционного голосования

15:40 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинАлексей Мартынов, директор Института новейших государств
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств
© РИА Новости / Александр Натрускин
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Современные дистанционные методы голосования менее подвержены человеческому фактору с точки зрения каких-либо нарушений, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что электронное дистанционное голосование возможно и на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
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"Именно эти современные дистанционные методы менее подвержены человеческому фактору с точки зрения организации процесса и с точки зрения каких-либо нарушений и фальсификаций внутри организации процесса. Это гораздо легче контролируемо", - отметил Мартынов на онлайн-круглом столе "Выход из пандемии. Возвращение выборов".
По его мнению, голосование по почте также можно достаточно жёстко контролировать.
"Что касается голосования по почте, это ещё более жёстко контролируемая вещь, чем то, что происходит на избирательном участке, потому что в этом случае один избиратель и один сотрудник почты, и там прямая ответственность двух людей. Контролировать это гораздо легче, как бы кто сегодня ни пытался этому противиться", - отметил Мартынов.
Он также добавил, что прогнозирует довольно высокую явку на голосовании по поправкам в конституцию, поскольку "люди устали дома сидеть".
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