Японская журналистка рассказала о лечении от COVID в московской больнице

Причиной для госпитализации стал плеврит, однако у нее была температура, кашель, вялость и заложенность носа, поэтому у нее заподозрили коронавирус. Сначала она провела два дня в больнице общего профиля, а затем ее перевели в госпиталь для больных COVID-19.

Она рассказала, что в палате у нее было чисто, а мусор выносили несколько раз в день. Дезинфекция кровати и ручек проводилась раз в день, кроме того, у женщины была своя раковина с умывальником. Токуяма отметила, что медики были добры к ней. Маски, по словам журналистки, в больнице нужно носить обязательно — их раздают бесплатно.

На небольшой кухне было общее пространство — там журналистка могла взять кипяток и воду. Питание, по ее словам, похоже на диетическое, однако она особо выделила рыбный суп. Также журналистка рассказала о передачах в больнице: среди запрещенных продуктов — "майонез, пицца, чипсы, шоколад, мясо и другое". Из-за температуры у журналистки не было аппетита, однако она просила коллег передавать ей "что-нибудь вкусненькое".

Также Токуяма поделилась, что тест на коронавирус у нее брали четыре раза: один — дома, второй — в первой больнице, а два остальных — во второй больнице. Все они были отрицательными. При выписке ей поставили диагноз "острая вирусная инфекция дыхательных путей; состояние средней тяжести".

В итоге ее выписали с условием двухнедельного нахождения на карантине.

"Я думаю, что причина низкой смертности от коронавируса в России состоит в том, что здесь происходит быстрое выявление больных и значительное их число поступает в больницы еще до развития тяжелых проявлений болезни", — пишет Токуяма.

Она отметила, что, несмотря на то что она иностранка, ее сразу же госпитализировали без результатов теста и начали лечить. В японских социальных сетях, как подметила женщина, можно найти комментарии людей, которые не смогли пройти обследование даже с высокой температурой.

Всего в мире, по данным ВОЗ , коронавирусом заболели 5,5 миллиона человек, почти 350 тысяч умерли.

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