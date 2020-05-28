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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:54
https://ria.ru/20200528/1572124633.html
Японская журналистка рассказала о лечении от COVID в московской больнице
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972991_0:83:1601:983_1036x0_80_0_0_e6731cd052eb76062958cf5c1d18a93a.jpg
РИА Новости

Японская журналистка рассказала о лечении от COVID в московской больнице

15:21 28.05.2020 (обновлено: 15:54 28.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкСтационар на базе городской клинической больницы
Стационар на базе городской клинической больницы
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Стационар на базе городской клинической больницы. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Японская журналистка Асука Токуяма в статье для JB Press рассказала о своем опыте пребывания в московской больнице во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Причиной для госпитализации стал плеврит, однако у нее была температура, кашель, вялость и заложенность носа, поэтому у нее заподозрили коронавирус. Сначала она провела два дня в больнице общего профиля, а затем ее перевели в госпиталь для больных COVID-19.
Она рассказала, что в палате у нее было чисто, а мусор выносили несколько раз в день. Дезинфекция кровати и ручек проводилась раз в день, кроме того, у женщины была своя раковина с умывальником. Токуяма отметила, что медики были добры к ней. Маски, по словам журналистки, в больнице нужно носить обязательно — их раздают бесплатно.
На небольшой кухне было общее пространство — там журналистка могла взять кипяток и воду. Питание, по ее словам, похоже на диетическое, однако она особо выделила рыбный суп. Также журналистка рассказала о передачах в больнице: среди запрещенных продуктов — "майонез, пицца, чипсы, шоколад, мясо и другое". Из-за температуры у журналистки не было аппетита, однако она просила коллег передавать ей "что-нибудь вкусненькое".
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Также Токуяма поделилась, что тест на коронавирус у нее брали четыре раза: один — дома, второй — в первой больнице, а два остальных — во второй больнице. Все они были отрицательными. При выписке ей поставили диагноз "острая вирусная инфекция дыхательных путей; состояние средней тяжести".
В итоге ее выписали с условием двухнедельного нахождения на карантине.
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"Я думаю, что причина низкой смертности от коронавируса в России состоит в том, что здесь происходит быстрое выявление больных и значительное их число поступает в больницы еще до развития тяжелых проявлений болезни", — пишет Токуяма.
Она отметила, что, несмотря на то что она иностранка, ее сразу же госпитализировали без результатов теста и начали лечить. В японских социальных сетях, как подметила женщина, можно найти комментарии людей, которые не смогли пройти обследование даже с высокой температурой.
Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заболели 5,5 миллиона человек, почти 350 тысяч умерли.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
надоели эти вбросы... как будто народ тупой не понимают как лечат и как забирали в больницу... вся правда всплывет спустя время.
28 мая, 15:50
Асусена Онехова
13000233
Может мы живем в какой-то другой стране и поэтому не совсем понимаем что происходит в другой России?
28 мая, 20:05
Олег 84
5200010
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