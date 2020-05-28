Строительство рыбоводного завода на реке Таз завершат в конце года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Строительство рыбоводного завода на реке Таз в Ямало-Ненецком автономном округе ( Строительство рыбоводного завода на реке Таз в Ямало-Ненецком автономном округе ( ЯНАО ) завершится в конце этого года, сообщает в четверг пресс-служба губернатора.

"Строительство объекта должно быть завершено в конце этого года. После его выхода на проектную мощность – с 2021 года – в реку Таз будут выпускать до 2 миллионов штук молоди ежегодно", - говорится в сообщении.

В поселок Тазовский в четверг прибыли комплектующие для садковой линии, в которой будет подращиваться молодь сиговых видов рыб. Линия приобретена за счет окружного бюджета в рамках реализации проекта по строительству рыбоводного завода. После монтажа конструкция будет представлять собой каркас из 24 рыбоводных садков размером пять на пять метров каждый. Сезонный дом для молоди сиговых установят в русле реки. Рыба будет подращиваться в естественной среде, уточняет пресс-служба.

Эта технология была успешно испытана в прошлом году. В экспериментальной садковой линии специалисты Собского рыбоводного завода вырастили 72 тысячи штук молоди чира (на Ямале эту рыбу также называют щёкур). В начале июля в садки были помещены мальки навеской 0,7 грамма, за неполных два месяца они достигли 20 граммов. Выпуск молоди в реку состоялся в конце августа.

"Преимущество этой технологии в том, что рыба находится в естественных условиях, и помимо искусственных кормов, в ее рационе присутствуют естественные объекты питания. На сегодняшний день река Таз у нас не была охвачена мероприятиями по искусственному воспроизводству, с появлением тазовского участка эти мероприятия там будут выполняться", - приводятся в сообщении слова директора Собского рыбоводного завода Дмитрия Колесникова.

Пока будет проводиться монтаж новой садковой линии, на реке Таз начнется рыбоводный сезон. Партия молоди чира – 250 тысяч штук – средней навески более 0,5 грамма сейчас находится на рыбоводном заводе в поселке Харп. Десятого июня мальков доставят в Тазовский. На первоначальном этапе их будут подращивать в садках, которые использовались в прошлом году.