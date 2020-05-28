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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-05-28T14:53
https://ria.ru/20200528/1572121303.html
Строительство рыбоводного завода на реке Таз завершат в конце года
https://cdn25.img.ria.ru/images/148677/59/1486775951_0:64:3414:1984_1036x0_80_0_0_7d2099f0d58da06ae4b8bc5e202edcb5.jpg
РИА Новости

Строительство рыбоводного завода на реке Таз завершат в конце года

14:53 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЯНАО
ЯНАО
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЯНАО. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Строительство рыбоводного завода на реке Таз в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершится в конце этого года, сообщает в четверг пресс-служба губернатора.
"Строительство объекта должно быть завершено в конце этого года. После его выхода на проектную мощность – с 2021 года – в реку Таз будут выпускать до 2 миллионов штук молоди ежегодно", - говорится в сообщении.
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В поселок Тазовский в четверг прибыли комплектующие для садковой линии, в которой будет подращиваться молодь сиговых видов рыб. Линия приобретена за счет окружного бюджета в рамках реализации проекта по строительству рыбоводного завода. После монтажа конструкция будет представлять собой каркас из 24 рыбоводных садков размером пять на пять метров каждый. Сезонный дом для молоди сиговых установят в русле реки. Рыба будет подращиваться в естественной среде, уточняет пресс-служба.
Эта технология была успешно испытана в прошлом году. В экспериментальной садковой линии специалисты Собского рыбоводного завода вырастили 72 тысячи штук молоди чира (на Ямале эту рыбу также называют щёкур). В начале июля в садки были помещены мальки навеской 0,7 грамма, за неполных два месяца они достигли 20 граммов. Выпуск молоди в реку состоялся в конце августа.
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"Преимущество этой технологии в том, что рыба находится в естественных условиях, и помимо искусственных кормов, в ее рационе присутствуют естественные объекты питания. На сегодняшний день река Таз у нас не была охвачена мероприятиями по искусственному воспроизводству, с появлением тазовского участка эти мероприятия там будут выполняться", - приводятся в сообщении слова директора Собского рыбоводного завода Дмитрия Колесникова.
Пока будет проводиться монтаж новой садковой линии, на реке Таз начнется рыбоводный сезон. Партия молоди чира – 250 тысяч штук – средней навески более 0,5 грамма сейчас находится на рыбоводном заводе в поселке Харп. Десятого июня мальков доставят в Тазовский. На первоначальном этапе их будут подращивать в садках, которые использовались в прошлом году.
Параллельно на берегу будет идти строительство производственных объектов будущего рыбоводного предприятия – корпусов для хранения, обслуживания и ремонта оборудования, для хранения кормов и инвентаря, административно-бытового модуля для проживания персонала, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Экономика
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