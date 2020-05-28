Еврокомиссар оценил ситуацию с безработицей в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Борьба с безработицей является "абсолютным приоритетом" в Европейской союзе на этапе выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил в четверг еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.

По его словам, при реализации плана восстановления экономики стран ЕС, "следует выучить уроки этого кризиса". "Необходимо инвестировать в человека, его компетенции и знания. Это связано с нашими планами по строительству "зеленой экономики", - сказал Шмит. По его словам, какие-то профессии уйдут в прошлое, на цифровизация даст новые возможности.