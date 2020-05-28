Еврокомиссар оценил ситуацию с безработицей в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Борьба с безработицей является "абсолютным приоритетом" в Европейской союзе на этапе выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил в четверг еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.
"Вопрос борьбы с бедностью и неравенством стал еще более актуальным. Мы должны активно реагировать, поскольку никогда ранее не было столько людей, потерявших работу и которые вынуждены были прибегнуть к продовольственной помощи. Речь идет не только о самых небогатых странах ЕС, но и о процветающих", - сказал Шмит на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, при реализации плана восстановления экономики стран ЕС, "следует выучить уроки этого кризиса". "Необходимо инвестировать в человека, его компетенции и знания. Это связано с нашими планами по строительству "зеленой экономики", - сказал Шмит. По его словам, какие-то профессии уйдут в прошлое, на цифровизация даст новые возможности.
В среду ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от связанного с распространением коронавируса глубочайшего кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Ранее Еврокомиссия обнародовала программу SURE, в рамках которой планируется выделить 100 млрд евро в качестве кредитов на поддержку занятости в странах ЕС.
Ранее на этой неделе Европарламент опубликовал данные опроса, проведенного в 21 стране ЕС, в ходе которого шесть респондентов из десяти сообщили, что столкнулись с финансовыми трудностями после начала пандемии. При этом 9% респондентов испытывали трудности с покупкой качественных продуктов питания. Согласно опросу, больше других с финансовыми трудностями столкнулись жители Венгрии, Болгарии, Греции, Италии и Испании.