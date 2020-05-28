Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T14:29
https://ria.ru/20200528/1572119429.html
Еврокомиссар оценил ситуацию с безработицей в странах ЕС
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

Еврокомиссар оценил ситуацию с безработицей в странах ЕС

14:29 28.05.2020
139
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Борьба с безработицей является "абсолютным приоритетом" в Европейской союзе на этапе выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил в четверг еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.
"Вопрос борьбы с бедностью и неравенством стал еще более актуальным. Мы должны активно реагировать, поскольку никогда ранее не было столько людей, потерявших работу и которые вынуждены были прибегнуть к продовольственной помощи. Речь идет не только о самых небогатых странах ЕС, но и о процветающих", - сказал Шмит на пресс-конференции в Брюсселе.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
27 мая, 22:17Календарь мероприятий - Полезное
Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС
По его словам, при реализации плана восстановления экономики стран ЕС, "следует выучить уроки этого кризиса". "Необходимо инвестировать в человека, его компетенции и знания. Это связано с нашими планами по строительству "зеленой экономики", - сказал Шмит. По его словам, какие-то профессии уйдут в прошлое, на цифровизация даст новые возможности.
В среду ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от связанного с распространением коронавируса глубочайшего кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Ранее Еврокомиссия обнародовала программу SURE, в рамках которой планируется выделить 100 млрд евро в качестве кредитов на поддержку занятости в странах ЕС.
Ранее на этой неделе Европарламент опубликовал данные опроса, проведенного в 21 стране ЕС, в ходе которого шесть респондентов из десяти сообщили, что столкнулись с финансовыми трудностями после начала пандемии. При этом 9% респондентов испытывали трудности с покупкой качественных продуктов питания. Согласно опросу, больше других с финансовыми трудностями столкнулись жители Венгрии, Болгарии, Греции, Италии и Испании.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
27 мая, 15:23
ЕК хочет дать странам ЕС гранты из нового фонда восстановления от кризиса
000000
Обсудить 0
ЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюзВенгрияИталияИспанияВ мире
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище
В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
Пассажирский самолет в небе
Правительство Греции определило меры поддержки авиаперевозчиков
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Городской пляж в Анапе
Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции больше всего
Гонконг
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект об ответственности за искажение истории Второй мировой
Прививка
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Якутии проводят проверку после обнаружения тела полицейского
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Вид на Гонконг
В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Турция может включить радикалов в сирийскую оппозицию, считает эксперт
Полиция в Афганистане
В Афганистане около семи человек погибли при атаке талибов
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
Лента новостейМолния