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Религия и мировоззрение
2020-05-28T14:27
https://ria.ru/20200528/1572119218.html
Раввины поздравили иудеев с праздником дарования Торы
https://cdn22.img.ria.ru/images/139555/44/1395554415_0:0:1866:1051_1036x0_80_0_0_f3dccc22dcbca9ea2a212a3444f9b086.jpg
РИА Новости

Раввины поздравили иудеев с праздником дарования Торы

14:27 28.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с представителями Европейского еврейского конгресса
Встреча президента РФ В. Путина с представителями Европейского еврейского конгресса
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравили иудеев с праздником Шавуот и призвали людей к миру на основе веры в единого Бога, а также к доверию Всевышнему, следует из сообщения, распространенного в четверг пресс-службой ФЕОР.
По преданию, через 50 дней после бегства из Египта на горе Синай Бог даровал еврейскому народу Тору (нравственный Закон). Шавуот, или день Дарования Торы отмечают 6 сивана по еврейскому календарю – через 50 дней после Песаха. В этот день принято читать Книгу Руфь, устраивать праздничную молочную трапезу, а мужчины всю ночь изучают Тору.
"Именно с получением Торы мы стали народом в полном смысле этого слова, получив от Всевышнего закон, заповеди и задание на многие поколения вперед. Мы можем говорить на разных языках, проживать в разных странах, но мы объединены верой в единого Бога, духовными ценностями, нравственно-этическим восприятием мира", - сказал главный раввин России Берл Лазар, слова которого приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что единство, которому учит Тора – прямая противоположность командной системе "начальник всегда прав". Чтобы прийти к единству, по его мнению, нужна дискуссия, взаимное уважение, готовность выслушать и прислушаться к другому, готовность любить ближнего "как самого себя".
В свою очередь президент ФЕОР раввин Александр Борода отметил, что Шавуот называют днем дарования, а не принятия Торы, поскольку постижение божественной мудрости должно сопровождать еврея на протяжении всего жизненном пути. На примере историй из Торы, подчеркнул Борода, люди могут многому научиться и сейчас, когда "мир переживает непростое время и людей одолевают сомнения и страхи".
"Когда евреи вышли из Египта, несмотря на то, что они видели множество явных чудес, они тоже боялись, и каждый раз, когда их страх брал верх над верой и разумом, совершались непоправимые ошибки. Рассказ об исходе из Египта и Синайском откровении показывает нам, что, доверяя Всевышнему, действуя согласно Его указаниям, мы оберегаем себя и своих близких от невзгод, сохраняем душевную гармонию, двигаемся в будущее спокойно и уверено", - подытожил президент ФЕОР.
Иудеи молятся а вершине горы Гаризим во время праздника Шавуот
Вчера, 08:59Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл ЛазарЕгипетОбщество
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