Раввины поздравили иудеев с праздником дарования Торы

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравили иудеев с праздником Шавуот и призвали людей к миру на основе веры в единого Бога, а также к доверию Всевышнему, следует из сообщения, распространенного в четверг пресс-службой ФЕОР.

По преданию, через 50 дней после бегства из Египта на горе Синай Бог даровал еврейскому народу Тору (нравственный Закон). Шавуот, или день Дарования Торы отмечают 6 сивана по еврейскому календарю – через 50 дней после Песаха. В этот день принято читать Книгу Руфь, устраивать праздничную молочную трапезу, а мужчины всю ночь изучают Тору.

"Именно с получением Торы мы стали народом в полном смысле этого слова, получив от Всевышнего закон, заповеди и задание на многие поколения вперед. Мы можем говорить на разных языках, проживать в разных странах, но мы объединены верой в единого Бога, духовными ценностями, нравственно-этическим восприятием мира", - сказал главный раввин России Берл Лазар, слова которого приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что единство, которому учит Тора – прямая противоположность командной системе "начальник всегда прав". Чтобы прийти к единству, по его мнению, нужна дискуссия, взаимное уважение, готовность выслушать и прислушаться к другому, готовность любить ближнего "как самого себя".

В свою очередь президент ФЕОР раввин Александр Борода отметил, что Шавуот называют днем дарования, а не принятия Торы, поскольку постижение божественной мудрости должно сопровождать еврея на протяжении всего жизненном пути. На примере историй из Торы, подчеркнул Борода, люди могут многому научиться и сейчас, когда "мир переживает непростое время и людей одолевают сомнения и страхи".