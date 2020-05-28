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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:05
https://ria.ru/20200528/1572116952.html
В Северодвинске усилили противоэпидемические меры по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/154762/21/1547622144_43:0:2743:1519_1036x0_80_0_0_f84638e9245580f9fa4d079ec20df007.jpg
РИА Новости

В Северодвинске усилили противоэпидемические меры по коронавирусу

14:01 28.05.2020 (обновлено: 15:05 28.05.2020)
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CC BY 3.0 / Игорь Феденко / Северодвинск
Северодвинск
CC BY 3.0 / Игорь Феденко /
Северодвинск. Архивное фото
МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая – РИА Новости. Усиленные противоэпидемические меры, которые включают в себя проверочные рейды, развертывание дополнительных обсерваторов и другие, введены в Северодвинске, где выявлено более 43% зараженных коронавирусом от общего числа заболевших в Архангельской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Проверочные рейды за соблюдением режима безопасности в общественных местах, развертывание в городе корабелов дополнительных обсерваторов, мониторинг соблюдения условий изоляции пациентами, находящимися на домашнем лечении, – эти и другие решения приняты сегодня в ходе оперативного штаба под председательством главы региона Александра Цыбульского", - говорится в сообщении.
Как отметил врио губернатора, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в области остается напряженной, количество заболевших в последнее время значительно увеличилось. Всё это требует соответствующих решений со стороны всех ответственных ведомств.
"По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, 43,5% от общего числа заболевших в области – это жители Северодвинска. При этом рост заболеваемости в городе корабелов в 2,5 раза выше, чем на остальных территориях области", - добавили в пресс-службе.
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По мнению Цыбульского, когда будет локализована вспышка в Северодвинске, выровняется и ситуация в целом по региону.
В настоящее время в Северодвинске лечение на дому проходят 179 пациентов с легкой формой COVID-19. Усиление контроля за соблюдением ими и членами их семей изоляции – первоочередная задача администрации Северодвинска и УМВД. Региональному минздраву поручено обеспечить "домашним" больным равные с пациентами стационаров условия оказания медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение.
Кроме того, должны быть усилены меры контроля за нахождением людей в общественных местах. В частности, по инициативе главы города Игоря Скубенко будет закрыта для посещений территория Ягринского бора, где в выходные массово отдыхают северодвинцы. Полиция будет осуществлять рейды по Приморскому бульвару и в прибрежной зоне, где также традиционно много отдыхающих. Особые усилия направлены сейчас на развертывание дополнительных инфекционных коек в ЦМСЧ № 58.
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"Параллельно прорабатывается вопрос об организации работы лаборатории ФМБА по тестированию пациентов на COVID-19, ведь все работающие сегодня в регионе лаборатории вышли практически на проектный максимум – 1,7 тысячи исследований в день", - пояснили в правительстве.
Самая большая проблема – поставка необходимого для организации работы лаборатории оборудования, которое сейчас в дефиците по всей стране. К этому вопросу по просьбе главы региона подключился и начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства Михаил Ратманов, который на днях побывал в Северодвинске, чтобы лично оценить ситуацию на месте.
"Объем тестирований покажет реальную картину. В качестве временной меры мы увеличим количество проводимых в день за счет ФМБА тестирований – с 300 до 500 – на базе лаборатории "Гемотест". Параллельно с этим в течение двух недель поставим часть оборудования для развертывания своей лаборатории, а в течение месяца постараемся найти и недостающее", – пояснил Михаил Ратманов, слова которого цитирует пресс-служба.
Что касается соблюдения ограничительных мероприятий на самих предприятиях, то, по информации их руководства, этот вопрос поставлен на жесткий контроль.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЦыбульскийКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Архангельская областьСеверодвинскОбщество
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