В Северодвинске усилили противоэпидемические меры по коронавирусу

МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая – РИА Новости. Усиленные противоэпидемические меры, которые включают в себя проверочные рейды, развертывание дополнительных обсерваторов и другие, введены в Усиленные противоэпидемические меры, которые включают в себя проверочные рейды, развертывание дополнительных обсерваторов и другие, введены в Северодвинске , где выявлено более 43% зараженных коронавирусом от общего числа заболевших в Архангельской области , сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Проверочные рейды за соблюдением режима безопасности в общественных местах, развертывание в городе корабелов дополнительных обсерваторов, мониторинг соблюдения условий изоляции пациентами, находящимися на домашнем лечении, – эти и другие решения приняты сегодня в ходе оперативного штаба под председательством главы региона Александра Цыбульского ", - говорится в сообщении.

Как отметил врио губернатора, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в области остается напряженной, количество заболевших в последнее время значительно увеличилось. Всё это требует соответствующих решений со стороны всех ответственных ведомств.

"По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, 43,5% от общего числа заболевших в области – это жители Северодвинска. При этом рост заболеваемости в городе корабелов в 2,5 раза выше, чем на остальных территориях области", - добавили в пресс-службе.

По мнению Цыбульского, когда будет локализована вспышка в Северодвинске, выровняется и ситуация в целом по региону.

В настоящее время в Северодвинске лечение на дому проходят 179 пациентов с легкой формой COVID-19. Усиление контроля за соблюдением ими и членами их семей изоляции – первоочередная задача администрации Северодвинска и УМВД. Региональному минздраву поручено обеспечить "домашним" больным равные с пациентами стационаров условия оказания медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение.

Кроме того, должны быть усилены меры контроля за нахождением людей в общественных местах. В частности, по инициативе главы города Игоря Скубенко будет закрыта для посещений территория Ягринского бора, где в выходные массово отдыхают северодвинцы. Полиция будет осуществлять рейды по Приморскому бульвару и в прибрежной зоне, где также традиционно много отдыхающих. Особые усилия направлены сейчас на развертывание дополнительных инфекционных коек в ЦМСЧ № 58.

"Параллельно прорабатывается вопрос об организации работы лаборатории ФМБА по тестированию пациентов на COVID-19, ведь все работающие сегодня в регионе лаборатории вышли практически на проектный максимум – 1,7 тысячи исследований в день", - пояснили в правительстве.

Самая большая проблема – поставка необходимого для организации работы лаборатории оборудования, которое сейчас в дефиците по всей стране. К этому вопросу по просьбе главы региона подключился и начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства Михаил Ратманов, который на днях побывал в Северодвинске, чтобы лично оценить ситуацию на месте.

"Объем тестирований покажет реальную картину. В качестве временной меры мы увеличим количество проводимых в день за счет ФМБА тестирований – с 300 до 500 – на базе лаборатории "Гемотест". Параллельно с этим в течение двух недель поставим часть оборудования для развертывания своей лаборатории, а в течение месяца постараемся найти и недостающее", – пояснил Михаил Ратманов, слова которого цитирует пресс-служба.

Что касается соблюдения ограничительных мероприятий на самих предприятиях, то, по информации их руководства, этот вопрос поставлен на жесткий контроль.