В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858

МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 902, до 39858, скончались еще пять пациентов, всего умерших 219, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 973 человека. На среду в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 38956, в том числе сообщалось о 214 умерших. На прошлой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Он также не исключил в мире вторую волну COVID-19 осенью и зимой.
"Зарегистрированы 39858 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 499249 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 219 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 16660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.