В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858

"Зарегистрированы 39858 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 499249 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 219 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.