Бизнес-омбудсмен рассказал о теневых этнических структурах в туризме

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На рынке въездного туризма России произошло формирование замкнутых этнических теневых трансграничных структур, предоставляющих ключевые услуги по приему иностранных туристов, указывается в докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Доклад "Реестр системных проблем российского бизнеса - 2020", копия которого есть в распоряжении РИА Новости, направлен Титовым президенту РФ Владимиру Путину.
По мнению омбудсмена, указанные структуры уклоняются от уплаты налогов, проводят расчеты в зарубежных юрисдикциях, избегают контрольно-надзорных мероприятий и тем самым получают необоснованные конкурентные преимущества. При этом они не оставляют места на рынке добросовестным отечественным компаниям и разрушают туристическую отрасль, указал Титов.
"Китайские турфирмы стремятся обойтись в России без местных принимающих туроператоров - напрямую бронируют отели, сами организуют трансферы и питание (обычно в китайских же ресторанах), поставляют клиентуру в сувенирные магазины, принадлежащие их соотечественникам. То есть деньги клиентов утекают обратно в КНР. Гостей из КНР обычно обслуживают их же соотечественники в роли гидов, не имея рабочих виз, то есть нелегально", — говорится в докладе.
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