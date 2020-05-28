Бизнес-омбудсмен рассказал о теневых этнических структурах в туризме

По мнению омбудсмена, указанные структуры уклоняются от уплаты налогов, проводят расчеты в зарубежных юрисдикциях, избегают контрольно-надзорных мероприятий и тем самым получают необоснованные конкурентные преимущества. При этом они не оставляют места на рынке добросовестным отечественным компаниям и разрушают туристическую отрасль, указал Титов.

"Китайские турфирмы стремятся обойтись в России без местных принимающих туроператоров - напрямую бронируют отели, сами организуют трансферы и питание (обычно в китайских же ресторанах), поставляют клиентуру в сувенирные магазины, принадлежащие их соотечественникам. То есть деньги клиентов утекают обратно в КНР. Гостей из КНР обычно обслуживают их же соотечественники в роли гидов, не имея рабочих виз, то есть нелегально", — говорится в докладе.