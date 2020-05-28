Защита обжаловала арест экс-советника банка "Премьер кредит"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Защита обжаловала решение о заочном аресте бывшего советника председателя правления по информационной безопасности банка "Премьер кредит" Андрея Андреева, обвиняемого в хищении у кредитной организации более 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Артур Катанский.
"Мы уже обжаловали в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, чтобы данное постановление было отменено", - сказал собеседник агентства.
"Андрееву не было направлено надлежащим образом уведомление о том, что возбуждено уголовное дело, а также о том, что он привлекается в качестве обвиняемого. В материалах дела, которые представлены в суд, преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, сами материалы опровергают его причастность к инкриминируемому ему представлению. При таких обстоятельствах рассматривать ходатайство следователя было невозможно, поскольку оно было незаконным и не мотивированным", - пояснил Катанский.
Лицензия у "Премьер кредита" была отозвана в июле 2017 года, "дыре" в капитале банка составила около 500 миллионов рублей. Вскоре "Премьер кредит" был признан банкротом. Банк России сообщал, что выявил сделки, направленные на вывод активов "путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность и не ведущим реальной хозяйственной деятельности".