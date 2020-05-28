Защита обжаловала арест экс-советника банка "Премьер кредит"

"Андрееву не было направлено надлежащим образом уведомление о том, что возбуждено уголовное дело, а также о том, что он привлекается в качестве обвиняемого. В материалах дела, которые представлены в суд, преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, сами материалы опровергают его причастность к инкриминируемому ему представлению. При таких обстоятельствах рассматривать ходатайство следователя было невозможно, поскольку оно было незаконным и не мотивированным", - пояснил Катанский.