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2020-05-28T10:44
https://ria.ru/20200528/1572100789.html
Защита обжаловала арест экс-советника банка "Премьер кредит"
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РИА Новости

Защита обжаловала арест экс-советника банка "Премьер кредит"

10:44 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Защита обжаловала решение о заочном аресте бывшего советника председателя правления по информационной безопасности банка "Премьер кредит" Андрея Андреева, обвиняемого в хищении у кредитной организации более 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Артур Катанский.
Андреев обвиняется в растрате вверенных ему банком денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее его заочно арестовал на два месяца Басманный суд Москвы, он объявлен в розыск. Уголовное дело расследуется в СК.
"Мы уже обжаловали в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, чтобы данное постановление было отменено", - сказал собеседник агентства.
"Андрееву не было направлено надлежащим образом уведомление о том, что возбуждено уголовное дело, а также о том, что он привлекается в качестве обвиняемого. В материалах дела, которые представлены в суд, преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, сами материалы опровергают его причастность к инкриминируемому ему представлению. При таких обстоятельствах рассматривать ходатайство следователя было невозможно, поскольку оно было незаконным и не мотивированным", - пояснил Катанский.
Лицензия у "Премьер кредита" была отозвана в июле 2017 года, "дыре" в капитале банка составила около 500 миллионов рублей. Вскоре "Премьер кредит" был признан банкротом. Банк России сообщал, что выявил сделки, направленные на вывод активов "путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность и не ведущим реальной хозяйственной деятельности".
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