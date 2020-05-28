СМИ: закон о безопасности Гонконга может вступить в силу в августе

ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Закон о безопасности Гонконга может вступить в силу уже в августе этого года, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.
Ожидается, что в четверг, последний день ежегодной сессии китайский парламент – Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - примет "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг", эта резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о безопасности специально для Гонконга.
По словам источника, ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе. Предполагаемый закон пройдет в обход законодательного собрания Гонконга и потребует от местного правительства создать новые институты, которые будут обеспечивать суверенитет, а также позволят компетентным ведомствам материкового Китая функционировать в Гонконге, когда в этом будет необходимость. Открытое судебное разбирательство над обвиняемыми будет проходить в Гонконге, закон не предполагает экстрадиции на материковую часть Китая.
Издание отмечает, что несмотря на то, что Основной закон о Гонконге, который служит своеобразной мини-конституцией района, предусматривает, что район может самостоятельно принять собственный закон о национальной безопасности, "в Пекине больше ждать не хотят, в связи с иностранным вмешательством и протестами, сопровождающимся насилием".
О том, что Гонконг не в состоянии в обозримом будущем самостоятельно принять локальный закон о защите национальной безопасности, заявила на днях и глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, именно поэтому этот вопрос был делегирован центральным властям.
Лэм заявляла, что принятие законопроекта никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, что он направлен против сепаратистской деятельности, подрыва власти, терактов, а также против вмешательства извне в дела Гонконга.
Тем не менее законопроект уже вызвал недовольство активистов и антиправительственных демонстрантов, в Гонконге вновь начались протестные действия.