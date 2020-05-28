"Все рухнуло за 17 секунд": жители Нефтегорска вспоминают землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Бывшие жители уже не существующего поселка Нефтегорск на севере Сахалина, который четверть века назад разрушило сильнейшее землетрясение, разъехались по острову и всей России, но не теряют друг друга из виду. В беседе с корреспондентом РИА Новости они вспоминают страшную ночь 28 мая 1995 года, когда погибли их родные и близкие, и рассказывают, как сложилась их жизнь после трагедии.

Родиться в рубашке

Ровно 25 лет назад - 28 мая 1995 года - на Сахалине произошло самое разрушительное землетрясение на территории России. В эпицентре сила толчков достигала 9-11 баллов. Ощущались толчки во многих населенных пунктах на севере области. Но самые страшные последствия были в Нефтегорске: погибли под завалами и скончались в больницах 2,4 тысячи человек. Из-под обломков были извлечены около 400 пострадавших, но многим из них медики не смогли помочь. Поселок был разрушен.

Десятилетняя Татьяна Миронова со всеми родными, кроме мамы, которая была на вахте в соседнем Ногликском районе, уже спала, когда начались первые подземные толчки. Она вспоминает, что в трехкомнатной квартире на пятом этаже в эту ночь были пятеро - она сама, бабушка, брат и гостившая у них тетя с маленькой дочкой.

"Видимо, я еще во сне потеряла сознание, потому что, когда я открыла глаза, поняла, что лежу головой на доске под куском рубероида. Мне показалось, что мы на даче, и я снова потеряла сознание. Когда вновь очнулась, услышала крики людей, треск горящих досок и голос 14-летнего брата, которого мне было видно в проем между досками. Как мы все выбирались из-под завалов, уже не помню, но мы все выжили. Наверное, родились в рубашке", - считает женщина.

Она запомнила, как люди искали среди руин домов одеяла или теплые вещи, потому что все оказались на улице раздетыми и босыми, а ночи на севере Сахалина даже в мае еще холодные.

"Помню, как вскрыли магазин, чтобы одеть людей. Потом нас отвезли в палаточный лагерь, откуда потом переправили вертолетом в больницу в Охе. Нас отправлял детский врач Игорь Свечников, до сих пор вспоминаю его. Он потерял в ту ночь всю семью, но вытаскивал из-под завалов людей, оказывал им первую медицинскую помощь", - вспоминает Татьяна.

По ее словам, самые страшные часы пережила ее мама. "Когда она узнала, что Нефтегорска больше нет, упала в обморок. Второй раз потеряла сознание, увидев черное поле на месте родного поселка. И главное - она ничего не знала о нас. Встретились мы с мамой через день после землетрясения в больнице Охи", - отметила она.

© Фото : из личного архива Татьяны Мироновой Татьяна Миронова © Фото : из личного архива Татьяны Мироновой Татьяна Миронова

Семья Татьяны выжила, но без потерь не обошлось. Под руинами дома погиб ее отец, с которым мать была в разводе, почти все родственники по его линии, одноклассники и друзья.

Как и всем нефтегорцам, Мироновым дали квартиру. Жилье им выделили в Южно-Сахалинске, но они обменяли ее на Ноглики.

"Одной из причин стал страх перед пятиэтажками. Сейчас мы с мамой живем в областном центре, брат остался в Охе. Конечно, я скучаю по Нефтегорску и стараюсь туда по возможности приезжать на годовщину землетрясения. Но уже не могу сразу найти места, где стоял наш дом или школа", - рассказывает Татьяна.

Все рухнуло за 17 секунд

Двадцатишестилетний оперуполномоченный отделения милиции Андрей Глебов, как и остальные жители Нефтегорска, в ту ночь спал. Он был в квартире с полуторагодовалой дочерью, жена с сыном уехали в Южно-Сахалинск.

"В какой-то момент показалось, что малышка заплакала, я подошел к кроватке, а в следующий момент нас взрывной волной снесло с пятого этажа на землю", - вспоминает мужчина.

По его словам, в первые мгновения после землетрясения никто ничего не понял. По долгу службы Андрей на милицейском УАЗике, который был у дома, объехал поселок, чтобы понять произошедшее. Люди на улицах не знали, что делать, и подходили к нему. Первым делом было решено выгнать из гаражей всю имевшуюся в поселке технику, чтобы люди могли согреться в машинах. Кроме того, никто не понимал масштабы трагедии - затронула она только Нефтегорск или весь север Сахалина.

© Фото : из личного архива Андрея Глебова Андрей Глебов © Фото : из личного архива Андрея Глебова Андрей Глебов

О том, что поселок нефтяников разрушен, в Охе, где располагалось руководство района, не знали, потому что отсутствовала связь. И тогда Глебов рванул в соседнее село Сабо и оттуда смог позвонить в райцентр и сообщить о трагедии в Нефтегорске.

"Вначале там не поверили, первые слова были, дескать, пойдите проспитесь. В Сабо приехал представитель "Востокнефтегаза". Мы ему объясняем, что поселка нет, все пятиэтажки разрушены, пожары, а он заявил, что прежде ему все это надо увидеть. Может, ему не внушил доверия мой внешний вид: на мне были ватные штаны и овчинный тулуп на голое тело и болотные сапоги 41-го размера на мой 44-й. Это все, что в первые минуты нашлось в гараже, остальную приличную одежду мы отдали людям. Я, конечно, вспылил, молодой был, горячий, наговорил много, но меня оттащили, и мы уехали в Нефтегорск", - рассказывает бывший оперуполномоченный.

Руководство района отправило на облет вертолеты, и пилоты подтвердили начальству масштабы разрушения.

"Когда мы приехали в поселок, вертушки уже плотно работали. Вертолетчики, конечно, молодцы, работали на износ. Садились прямо на дорогу, к ним подвозили раненых, а в первую ночь их вытащили очень много, и они сразу доставляли их в больницу в Охе", - вспоминает Глебов.

В Нефтегорске у него погибли родители. Андрей жил в одном доме с ними, только отец с матерью на первом этаже. По словам мужчины, его жизнь, как и всех нефтегорцев, разделилась на до и после землетрясения.

"До него были родители, друзья, близкие, свой маленький, устоявшийся, уютный и понятный мир. И все это рухнуло буквально за 17 секунд, пока длились подземные толчки. Принять это очень сложно: у кого-то получилось, у кого-то нет", - считает собеседник.

Из поселка он уехал уже после 10 июня, когда основные работы были завершены. За Нефтегорск его наградили Орденом мужества. Андрей Глебов с семьей поселился после землетрясения в Южно-Сахалинске, где ему, как и всем нефтегорцам, дали квартиру.

"Конечно, мы встречаемся с земляками, но стараемся не бередить раны друг другу. О грустном мы пытаемся не говорить, если и вспоминаем, так в основном какие-то курьезные случаи", - признается мужчина. И тут же вспоминает историю.

"Весной люди огороды пашут, друг другу помогают, а потом выпивают, конечно. И вот один мужик крепко принял на грудь и уснул. Просыпается – ничего понять не может: дома все разгромлено, жены нет. Ну, думает, это я устроил. Пошел к сестре, и видит – все в огороде сидят, а в доме тоже все разбито. Он давай извиняться, что не помнит, как устраивал это безобразие, давай клясться, что больше такого не повторится. Долго не мог поверить, что это не его рук дело, а землетрясения", - рассказывает Глебов.

В годовщину землетрясения он обязательно поедет в Нефтегорск, который вспоминает до сих пор. "Я постоянно вспоминаю дорогу на Нефтегорск, которую я мог пройти с закрытыми глазами, потому что знал каждый поворот, каждую кочку. Обязательно выхожу из машины, иду на гору Лысую, смотрю на поселок. Я считаю себя коренным нефтегорцем, хотя по паспорту местом рождения является Кубань: родители поехали туда в отпуск, и там я появился на свет", - говорит Глебов.

Последний спасенный

Валерий Иванович Белоносов в 1995 году был начальником управления транспорта и связи администрации Сахалинской области и с первых дней спасательной операции находился в Нефтегорске. По его словам, уже 28 мая в 16.00 команда администрации региона во главе с губернатором Игорем Фархутдиновым вылетела в разрушенный поселок.

"В Нефтегорске мы увидели страшное зрелище: все дома были сложены как шатровая крыша, некоторые горели, бегали растерянные люди. Мы начали оперативно работать", - рассказывает Белоносов.

Он вспоминает, что из 117 большегрузных автокранов, которые были на Сахалине, за сутки 78 пригнали в Нефтегорск к каждому подъезду 17 разрушенных многоэтажек, чтобы поднять обломки козырьков и тяжелые плиты, из-под которых раздавались голоса живых людей.

"Ясно помню 2 июня. Тогда с места работ сообщили, что во время очередного часа тишины спасатели вышли на живого, и мы побежали туда. Кран держал на весу плиту, и из образовавшейся щели спасатели — два брата Легошины — вынесли трехмесячного Аркашу Дегтяря. Малыш в одной распашонке, без единой царапины, улыбался. Видимо, сил плакать у него уже не оставалось", - вспоминает Белоносов.

Он признается, что много слез видел в Нефтегорске, но впервые стал свидетелем того, как плакали все медсестры, врачи, спасатели. "И я впервые же увидел у тогдашнего министра МЧС Сергея Шойгу скупую генеральскую слезу. А ребенок стал последним спасенным из-под завалов в Нефтегорске", - тоже со слезами говорит мужчина.

По словам Белоносова, после землетрясения 75 детей из Нефтегорска остались сиротами, 300 сахалинцев выразили желание заменить им семьи. Трагедия объединила сахалинцев: каждый переживал ее как собственную. Когда по сахалинской дороге в Нефтегорск пошли караваны машин с гробами, жители всех придорожных населенных пунктов стояли со свечами у обочин и плакали.

"Казалось, началась война"

Актеру мытищинского театра кукол "Огниво" Сергею Омшенецкому в 1955 году было всего шесть лет, и землетрясение настигло его в чужом доме. За три дня до этого у семьи сгорела квартира, мама с отчимом ночевали у родителей отчима, а сам Сергей - у знакомых.

"Мама, которая ждала ребенка, погибла, а отчим остался жив. О ее смерти мне сказали только через два месяца, и я не спал всю ночь, долго плакал. Думал, что она умерла из-за меня, потому что я плохо себя вел. Вспоминал сказку, в которой сыновья не захотели подать больной матери воды, и она превратилась в кукушку и улетела. И я представлял, что и моя мама стала кукушкой и где-то летает" - вспоминает молодой человек.

© Фото : из личного архива Сергея Омшенецкого Сергей Омшенецкий © Фото : из личного архива Сергея Омшенецкого Сергей Омшенецкий

По его словам, в ту ночь в квартире у знакомых были семь человек: хозяева, их шестилетняя дочь Таня и сын Леша, которому еще не было и годика. А еще ночевал парень, имени которого Сергей не помнит, но очень хочет его найти - именно этот парень вытащил его из-под завала. Еще выжил маленький Леша, его потом усыновили родственники. Остальные погибли под руинами дома.

"Помню, я проснулся от холода, и меня несут на руках. Потом рассказали, что у меня была завалена правая нога и разбита голова. Мне повезло, потому что квартира находилась на четвертом этаже, и меня выбросило из-под обломков. Было темно, вокруг кричали люди, что-то горело. Мне казалось, что началась война, на нас упала бомба, все умерли, и я остался один. Страшно не было, но очень хотелось к маме", - делится Сергей.

Трагедия 25-летней давности отложилась у мальчика фрагментами: вот его принесли в комнату, уложили на большую кровать, шатались стены, с полок падали предметы, а в соседней комнате все время говорили мужчины. Потом он помнит себя в кабине машины, фары выхватывали руины домов и спасателей, которые доставали из-под обломков людей и помещали их в будку.

"Водитель оказался отцом девочки, с которой я ходил в детсад. Мы с ней собирались пожениться, когда станем большими. Мужчина сказал, что дочь Наташа погибла", - вспоминает он. Сережу отправили в охинскую больницу, а потом мальчик вернулся к отчиму - тот участвовал в разборе завалов.

"Нефтегорска нет уже 25 лет, но та ночь врывается в сознание каждый май. Он забрал у меня все - маму, детство, любимый Нефтегорск с уютными дворами и речкой Колючкой, где мы с пацанами ловили мальков. Вместо поселка теперь только 17 каменных плит на месте рухнувших домов да могилы родных и близких", - говорит он.

"Нефтегорска больше нет"

Восемнадцатилетняя Наталья Мухаметханова в день землетрясения находилась в Александровске-Сахалинском, была студенткой местного педучилища. В Нефтегорске погибла практически вся ее семья.

"В поселок мы с мамой приехали, когда мне было пять лет. Он сразу стал родным с ровными белыми домами, уютными дворами и замечательными людьми", - вспоминает женщина.

По ее словам, землетрясение ощущалось и в бывшей столице Сахалина, но девушка ничего не почувствовала - крепко спала. Утром всех студентов собрали и объявили, что на севере Сахалина произошло разрушительное землетрясение и Нефтегорска больше нет.

"Помню бесконечные попытки дозвониться в Оху и домой, чтобы узнать о судьбе родных, одноклассников и друзей. Потом в общежитии впервые увидела по телевизору Нефтегорск и просто не поверила своим глазам - такое ощущение было, что на поселок упала бомба. А потом увидела свою младшую сестру. Есть знаменитая нефтегорская фотография, где спасатель держит за руку ребенка, который находится под завалом. Это моя Маша", - рассказывает Наталья.

По словам женщины, 11-летняя девочка пробыла под завалом двое суток, ее достали 30 мая. Спасатели были из Хабаровска, с одним из них - Пашей Бабичем - Маша общается до сих пор и считает его крестным папой.

"После спасения сестренки родилась надежда, что и с остальными все хорошо, потому что их не было в списках погибших. Только когда удалось вернуться в Нефтегорск, узнала, что всех уже похоронили - и маму, и бабушку, и отчима, и дядю с женой и двумя девочками: из его семьи выжила только одна дочь", - отметила Наталья.

© Фото : из личного архива Натальи Мухаметхановой Наталья Мухаметханова © Фото : из личного архива Натальи Мухаметхановой Наталья Мухаметханова

Ей, как и всем нефтегорцам, дали квартиру, она выбрала жилье в Южно-Сахалинске.

"Нас раскидало по всей стране и Сахалину, но мы не теряем связи. Я организовала в 2008 году в "Одноклассниках" группу "Наша история", которая помогает бывшим нефтегорцам искать и находить друг друга. Сейчас в ней более 1500 участников. Мы делимся новостями, фотографиями, выкладываем стихи и рассказы, посвященные родному поселку", - говорит женщина.