В ЛНР пятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики пятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 23 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 27 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения