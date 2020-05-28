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2020-05-28T08:43
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В ЛНР пятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР пятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

08:43 28.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики пятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 23 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 27 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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9 декабря 2019, 21:34
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