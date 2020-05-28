Полиция проверит данные об угрозах красноярской журналистке

"Потом у меня логика выстроилась, что это могло быть из-за последнего репоста. Я сделала репост статьи в "Новой газете", где давала интервью как главный редактор одного из СМИ, к которому у Генпрокуратуры в последнее время появились претензии в плане освещения ситуации с коронавирусом. Открываю репост и точно - под ним идентичный комментарий, который мне пришел в личное сообщение. Он до сих пор в доступе, его каждый может увидеть. Кто он такой - я не знаю, но считаю, что угроза идет исходя из моей профессиональной деятельности, не зря там был упомянут известный журналист Кашин и та трагедия, которая с ним произошла", - сказала собеседница агентства.