Полиция проверит данные об угрозах красноярской журналистке

КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о поступивших угрозах в адрес главного редактора телекомпании "ТВК" Марии Бухтуевой, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По данным полиции, Бухтуева обратилась в отдел полиции с заявлением о том, что в одной из соцсетей под публикацией на личной странице размещены угрозы в ее адрес.
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"Заявление официально зарегистрировано. В настоящее время дознание ОП № 2 МУ МВД России "Красноярское" проводит доследственную проверку в рамках статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в главке.
Сама Мария Бухтуева рассказала РИА Новости, что комментарий с угрозами сначала пришел в личное сообщение и сперва она не поняла, с чем связана агрессия. По словам журналистки, пользователь оставил под ее публикацией комментарий с оскорблениями и угрозами физической расправы, при этом упоминает "арматурку Кашина".
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"Потом у меня логика выстроилась, что это могло быть из-за последнего репоста. Я сделала репост статьи в "Новой газете", где давала интервью как главный редактор одного из СМИ, к которому у Генпрокуратуры в последнее время появились претензии в плане освещения ситуации с коронавирусом. Открываю репост и точно - под ним идентичный комментарий, который мне пришел в личное сообщение. Он до сих пор в доступе, его каждый может увидеть. Кто он такой - я не знаю, но считаю, что угроза идет исходя из моей профессиональной деятельности, не зря там был упомянут известный журналист Кашин и та трагедия, которая с ним произошла", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что за две недели это уже второй случай с угрозами в адрес журналистов телекомпании.