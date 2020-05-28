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2020-05-28T06:14
https://ria.ru/20200528/1572093519.html
Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении
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РИА Новости

Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении

06:14 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Пациенты онкодиспансера в Чите с подтвержденным коронавирусом не будут переводиться в моностационар и останутся в медучреждении, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
"По постановлению главного санитарного врача, в онкологическом диспансере введены ограничительные мероприятия. Больные, которые проходили лечение и у них подтвердился коронавирус, останутся в онкодиспансере. Переводить в моностационар эту категорию пациентов пока не будут", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что заболевшие находятся в изолированных корпусах. Все виды лечения онкобольным, включая химиотерапию, приостановлены, так как оно противопоказано при COVID-19. Точное количество больных в минздраве не назвали.
С момента начала пандемии в крае выявлено 1019 случаев заражения коронавирусом, выписано 470 пациентов, умерли 17 человек. На 27 мая в Забайкальском крае был зарегистрирован 991 случай коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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