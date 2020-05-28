Пациенты читинского онкодиспансера с COVID-19 останутся в медучреждении

"По постановлению главного санитарного врача, в онкологическом диспансере введены ограничительные мероприятия. Больные, которые проходили лечение и у них подтвердился коронавирус, останутся в онкодиспансере. Переводить в моностационар эту категорию пациентов пока не будут", - говорится в сообщении.