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В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО
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РИА Новости

В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО

05:52 28.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЯпония
Япония
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 28 мая - РИА Новости. Подготовительные исследования на севере основного японского острова Хонсю для выбора подходящего места размещения наземной системы ПРО Aegis Ashore отложены из-за коронавируса, сообщил телеканал NHK.
Исследования должны были охватить около 20 мест на севере Хонсю, которые рассматриваются как возможные точки для размещения Aegis Ashore. Первоначально планировалось разместить одну из двух систем на полигоне Арая в городе Акита одноименной префектуры, но из-за обнаруженных небрежностей в проведении исследования, а также из-за близости жилых кварталов и протестов населения, министерство обороны рассматривает вариант размещения ПРО и в других местах. При этом правительство подчеркивает, что об окончательном отказе от размещения в Арая речь не идет. Префектура Акита считается наиболее предпочтительным местом размещения системы наземной ПРО, так как при дислокации здесь и в юго-восточной префектуре Ямагути комплексы смогут покрыть всю территорию страны.
Повторное исследование должно было завершиться в конце мая, но из-за распространения коронавируса и принятых в этой связи мер компания, выполняющая эти работы, вынуждена была сократить объемы. Предположительно, задержка составит один месяц. Как отмечает телеканал, это уже третья задержка окончания работ.
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов). Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением. Япония в свою очередь настаивает на том, что эта мера не направлена против России, а должна обеспечить безопасность Японии перед лицом КНДР.
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