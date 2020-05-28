В Японии отложили исследования по размещению наземной системы ПРО

Повторное исследование должно было завершиться в конце мая, но из-за распространения коронавируса и принятых в этой связи мер компания, выполняющая эти работы, вынуждена была сократить объемы. Предположительно, задержка составит один месяц. Как отмечает телеканал, это уже третья задержка окончания работ.