В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Неснижаемый запас лекарственных средств против Неснижаемый запас лекарственных средств против коронавируса сформирован в Приморье , сообщает правительство региона.

Медицинские учреждения Приморья, участвующие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены лекарствами для лечения пациентов с COVID-19, сообщают власти.

"На сегодняшний день в крае сформирован неснижаемый запас средств для лечения коронавируса. В ближайшее время мы ожидаем еще одну поставку - препарат гидроксихлорохин - на сумму более 5 миллионов рублей", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморья - министра здравоохранения Анастасии Худченко.

Она добавила, что с начала эпидемии региональные власти направили на эти цели 16,4 миллиона рублей.

По информации главы минздрава, в вопросе обеспеченности лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) региональные власти находятся в постоянном взаимодействии с медиками и Полпредством президента РФ на Дальнем Востоке.

"Запасы СИЗ также пополняются своевременно. За это время были приобретены десятки тысяч масок, защитных очков, бахил, спецкостюмов на сумму более 185 миллионов рублей", - сказала Худченко.

Ранее сообщалось, что по поручению заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) организовал поставку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, оказывающих помощь больным COVID-19.