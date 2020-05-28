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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T05:37
https://ria.ru/20200528/1572093258.html
В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

В Приморье сформировали неснижаемый запас лекарств против COVID-19

05:37 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Неснижаемый запас лекарственных средств против коронавируса сформирован в Приморье, сообщает правительство региона.
Медицинские учреждения Приморья, участвующие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, полностью обеспечены лекарствами для лечения пациентов с COVID-19, сообщают власти.
"На сегодняшний день в крае сформирован неснижаемый запас средств для лечения коронавируса. В ближайшее время мы ожидаем еще одну поставку - препарат гидроксихлорохин - на сумму более 5 миллионов рублей", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморья - министра здравоохранения Анастасии Худченко.
Она добавила, что с начала эпидемии региональные власти направили на эти цели 16,4 миллиона рублей.
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По информации главы минздрава, в вопросе обеспеченности лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) региональные власти находятся в постоянном взаимодействии с медиками и Полпредством президента РФ на Дальнем Востоке.
"Запасы СИЗ также пополняются своевременно. За это время были приобретены десятки тысяч масок, защитных очков, бахил, спецкостюмов на сумму более 185 миллионов рублей", - сказала Худченко.
Ранее сообщалось, что по поручению заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) организовал поставку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, оказывающих помощь больным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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