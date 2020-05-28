Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири

"Положительные аномалии температуры прогнозируются с вероятностью около 40% в Узбекистане, Туркмении, Киргизии, в Таджикистане, в южных, западных и восточных регионах Казахстана. В странах СНГ, относящихся к Европейской части, прогнозы температуры имеют высокую неопределенность. В южных регионах Европейской части температурный фон ожидается выше нормы с вероятностью около 40%", - говорится в прогнозе.