Климатологи рассказали о температурных аномалиях летом в Сибири

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Температура в Западной Сибири будет этим летом превышать норму с вероятностью более 60%, сообщается в материалах 18-го климатического форума стран СНГ по сезонным прогнозам (NEACOF-18).
"По данным консенсусного прогноза на предстоящее лето 2020 года, над Сибирью и Дальним Востоком за исключением южных регионов температурный фон ожидается выше средних многолетних значений с наиболее высокой вероятностью (более 60%) над Западной Сибирью", - говорится в прогнозе.
Как уточняется в материала форума, в южных регионах Азиатской части ввиду неопределенности результатов прогнозов температура воздуха оценивается ближе к средним многолетним значениям.
"Положительные аномалии температуры прогнозируются с вероятностью около 40% в Узбекистане, Туркмении, Киргизии, в Таджикистане, в южных, западных и восточных регионах Казахстана. В странах СНГ, относящихся к Европейской части, прогнозы температуры имеют высокую неопределенность. В южных регионах Европейской части температурный фон ожидается выше нормы с вероятностью около 40%", - говорится в прогнозе.
Синоптики уточняют, что около и выше нормы осадки ожидаются над большей территорией Европейской части и Урала.
"На юге Европейской части количество осадков, вероятно, будет около и ниже нормы. Избыток осадков с вероятностью 45-55% прогнозируется на юге Сибири и Дальнего Востока, в отдельных регионах северо-востока России", - отмечается в материалах форума.
Как добавляют авторы прогноза, успешность аналогичного прогноза на зимний сезон составила от 70% до 76% в зависимости от региона.
Ученые также отмечают, что консенсусный прогноз носит консультативный характер и может применяться к конкретным регионам с учетом предсказуемости атмосферных процессов, региональных климатических особенностей̆ и качества современных гидродинамических моделей.
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