Китайский Хуньчунь передал Приморью 50 тысяч защитных масок

"Средства индивидуальной защиты распределили между медицинскими и социальными учреждениями Приморского края. Как отметил генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, это событие стало очередным подтверждением дружественных отношений между китайским и российским народами, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с которой необходимо бороться совместными усилиями", - говорится в сообщении.
Он отметил, что Приморский край в начале эпидемии также оказывал Китаю помощь в борьбе с коронавирусом. В конце марта генконсульство КНР во Владивостоке передало правительству Приморья 50 тысяч масок. Их направили в дома-интернаты, социальным работникам, волонтерам, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры продлены до 1 июня, с 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Разрешена торговля в залах площадью до 400 квадратных метров, возможны занятия спортом на улице при соблюдении дистанции. В регионе зафиксировано 1779 случаев коронавируса, выздоровели 798 человек, умерли 17.
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