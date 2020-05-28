Китайский Хуньчунь передал Приморью 50 тысяч защитных масок

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры продлены до 1 июня, с 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Разрешена торговля в залах площадью до 400 квадратных метров, возможны занятия спортом на улице при соблюдении дистанции. В регионе зафиксировано 1779 случаев коронавируса, выздоровели 798 человек, умерли 17.