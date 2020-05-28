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2020-05-28T03:19
https://ria.ru/20200528/1572092433.html
Китайский Хуньчунь передал Приморью 50 тысяч защитных масок
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РИА Новости

Китайский Хуньчунь передал Приморью 50 тысяч защитных масок

03:19 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Правительство города Хуньчунь китайской провинции Цзилинь передало Приморью 50 тысяч защитных масок, сообщают власти региона.
"Средства индивидуальной защиты распределили между медицинскими и социальными учреждениями Приморского края. Как отметил генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, это событие стало очередным подтверждением дружественных отношений между китайским и российским народами, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с которой необходимо бороться совместными усилиями", - говорится в сообщении.
Он отметил, что Приморский край в начале эпидемии также оказывал Китаю помощь в борьбе с коронавирусом. В конце марта генконсульство КНР во Владивостоке передало правительству Приморья 50 тысяч масок. Их направили в дома-интернаты, социальным работникам, волонтерам, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры продлены до 1 июня, с 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Разрешена торговля в залах площадью до 400 квадратных метров, возможны занятия спортом на улице при соблюдении дистанции. В регионе зафиксировано 1779 случаев коронавируса, выздоровели 798 человек, умерли 17.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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