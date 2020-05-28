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РИА Наука
2020-05-28T00:43
https://ria.ru/20200528/1572090769.html
Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571826676_0:222:3247:2048_1036x0_80_0_0_460735d78574e55bb9e4d3ab1432b9cc.jpg
РИА Новости

Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу

00:43 28.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вернется в субботу на мыс Канаверал для участия в запуске первого за девять лет американского пилотируемого космического корабля SpaceX.
"Спасибо НАСА и (компании) SpaceX за их тяжелую работу и лидерство. С нетерпением жду возвращения к вам в субботу!" - написал Трамп в Twitter.
Компания SpaceX ранее отложила из-за плохих погодных условий первый с 2011 года запуск американских астронавтов в космос с территории США, следующая попытка назначена на 30 мая.
Трамп находился на космодроме, но улетел, после того как запуск отложили.
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