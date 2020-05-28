Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вернется в субботу на мыс Канаверал для участия в запуске первого за девять лет американского пилотируемого космического корабля SpaceX.
"Спасибо НАСА и (компании) SpaceX за их тяжелую работу и лидерство. С нетерпением жду возвращения к вам в субботу!" - написал Трамп в Twitter.
Компания SpaceX ранее отложила из-за плохих погодных условий первый с 2011 года запуск американских астронавтов в космос с территории США, следующая попытка назначена на 30 мая.
Трамп находился на космодроме, но улетел, после того как запуск отложили.