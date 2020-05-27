Пик цветения березы прошел в Москве

"Хорошая новость для аллергиков – пик цветения одного из главных аллергенов нашей полосы – березы – значительно снизился, и цветение скоро закончится", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты отметили, что общая доля березы не превышает 10% в составе Зеленого фонда Москвы. В средней полосе России самая щедрая на пыльцу - береза повислая или бородавчатая. Именно этот вид преобладает в Москве (более 80%), но встречаются и редкие гостьи: например, береза вишневая – декоративный североамериканский вид, самая белоснежная - береза полезная и береза ребристая, исключительно теневыносливая и приспособленная к суровым условиям произрастания.