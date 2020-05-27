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2020-05-29T10:18
https://ria.ru/20200527/1572157739.html
Пик цветения березы прошел в Москве
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РИА Новости

Пик цветения березы прошел в Москве

10:45 27.05.2020 (обновлено: 10:18 29.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйБерезовая роща
Березовая роща
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Березовая роща
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пик активного пыления березы прошел в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Хорошая новость для аллергиков – пик цветения одного из главных аллергенов нашей полосы – березы – значительно снизился, и цветение скоро закончится", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты отметили, что общая доля березы не превышает 10% в составе Зеленого фонда Москвы. В средней полосе России самая щедрая на пыльцу - береза повислая или бородавчатая. Именно этот вид преобладает в Москве (более 80%), но встречаются и редкие гостьи: например, береза вишневая – декоративный североамериканский вид, самая белоснежная - береза полезная и береза ребристая, исключительно теневыносливая и приспособленная к суровым условиям произрастания.
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"По данным мониторинга зеленых насаждений, набольшее количество берез произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно. С подробной информацией об уровне аллергенов в воздухе можно ознакомиться на сайте, - добавили в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниАллергияМосква
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