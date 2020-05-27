Пик цветения березы прошел в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пик активного пыления березы прошел в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Хорошая новость для аллергиков – пик цветения одного из главных аллергенов нашей полосы – березы – значительно снизился, и цветение скоро закончится", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты отметили, что общая доля березы не превышает 10% в составе Зеленого фонда Москвы. В средней полосе России самая щедрая на пыльцу - береза повислая или бородавчатая. Именно этот вид преобладает в Москве (более 80%), но встречаются и редкие гостьи: например, береза вишневая – декоративный североамериканский вид, самая белоснежная - береза полезная и береза ребристая, исключительно теневыносливая и приспособленная к суровым условиям произрастания.
"По данным мониторинга зеленых насаждений, набольшее количество берез произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно. С подробной информацией об уровне аллергенов в воздухе можно ознакомиться на сайте, - добавили в пресс-службе.