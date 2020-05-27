Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
"Не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!" — сказал актер в ответ на вопрос о влиянии коронавируса на своих коллег.
Он подчеркнул, что артисты "не могут прожить" без зрителей, в отличие от футболистов, которые могут играть при пустых трибунах.
"И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут", — добавил он.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, всего заражены около пяти с половиной миллионов человек, из которых почти 350 тысяч умерли.
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