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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T21:13
https://ria.ru/20200527/1572087519.html
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
https://cdn21.img.ria.ru/images/152216/57/1522165744_0:0:2561:1440_1036x0_80_0_0_f03edb0965f274ef0f1f00e27c877122.jpg
РИА Новости

Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов

21:13 27.05.2020
12268
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
"Не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!" — сказал актер в ответ на вопрос о влиянии коронавируса на своих коллег.
Он подчеркнул, что артисты "не могут прожить" без зрителей, в отличие от футболистов, которые могут играть при пустых трибунах.
"И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут", — добавил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Ефремов
Популярные комментарии
Пусть займётся своим делом пьёт с Пригожиным. Или идёт работать на доставку еды на дом и счастливым покупателям читает стихи и зритель есть и энергии выход.
27 мая, 21:31
А Андрей Залесский
4030158
Сравнил артистов с дармоедами,серьёзно?Да вы просто шуты иди поработай в шахте,попрыгунья стрекоза блин...Спуститесь на землю Россия большая посмотри как люди живут
27 мая, 22:44
aaleksandr.fo
2000100
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