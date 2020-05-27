В Израиле за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным министерства на вечер среды, число больных коронавирусом в Израиле снизилось до 1942, на данный момент 41 человек в тяжелом состоянии, 38 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 570.