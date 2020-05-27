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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:59
https://ria.ru/20200527/1572087028.html
В Израиле за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569150013_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_bb375c55465b12175eaf2cb702ed8bb5.jpg
РИА Новости

В Израиле за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом

20:59 27.05.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Более 30 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Израиле за минувшие сутки, к вечеру вторника общее число инфицированных достигло 16 793, при этом ни один из пациентов с таким диагнозом не скончался, общее число смертей осталось прежним - 281, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на вечер среды, число больных коронавирусом в Израиле снизилось до 1942, на данный момент 41 человек в тяжелом состоянии, 38 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 570.
В Израиле в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане все еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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