В Израиле за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Более 30 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Израиле за минувшие сутки, к вечеру вторника общее число инфицированных достигло 16 793, при этом ни один из пациентов с таким диагнозом не скончался, общее число смертей осталось прежним - 281, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на вечер среды, число больных коронавирусом в Израиле снизилось до 1942, на данный момент 41 человек в тяжелом состоянии, 38 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 570.
В Израиле в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане все еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.
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