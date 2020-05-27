Число случаев COVID-19 в Ираке превысило пять тысяч

"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 287 случаев заражения", - сообщил минздрав на своей странице в Facebook. Общее число случаев инфицирования возросло до 5135, включая 2904 случая выздоровления пациентов и 175 случаев с летальным исходом.