Число случаев COVID-19 в Ираке превысило пять тысяч

КАИР, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Ираке превысило 5 тысяч, за сутки зарегистрировано 287 новых случаев заражения, сообщил минздрав.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 287 случаев заражения", - сообщил минздрав на своей странице в Facebook. Общее число случаев инфицирования возросло до 5135, включая 2904 случая выздоровления пациентов и 175 случаев с летальным исходом.
Наиболее активными темпами вирус распространяется в Багдаде, где за последние 24 часа подтверждено 257 новых случаев, единичные случаи инфицирования зарегистрированы на территории еще 12 провинций.
Министерство здравоохранения Ирака объявило 18 мая о введении режима изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели, а также о начале масштабной операции по выявлению новых очагов COVID-19 в связи с ростом темпов распространения коронавируса в столице. Минздрав не исключил, что эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений. Неделю спустя власти полностью изолировали на двое суток город Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада из-за вспышки коронавируса.
В стране действует комендантский час, остаются закрытыми большинство мечетей и церквей, а также развлекательные заведения, запрещены массовые собрания граждан, рестораны работают в режиме доставки.
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