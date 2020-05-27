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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:54
https://ria.ru/20200527/1572086718.html
Число случаев COVID-19 в Ираке превысило пять тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Ираке превысило пять тысяч

20:53 27.05.2020 (обновлено: 20:54 27.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАИР, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Ираке превысило 5 тысяч, за сутки зарегистрировано 287 новых случаев заражения, сообщил минздрав.
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 287 случаев заражения", - сообщил минздрав на своей странице в Facebook. Общее число случаев инфицирования возросло до 5135, включая 2904 случая выздоровления пациентов и 175 случаев с летальным исходом.
Наиболее активными темпами вирус распространяется в Багдаде, где за последние 24 часа подтверждено 257 новых случаев, единичные случаи инфицирования зарегистрированы на территории еще 12 провинций.
Министерство здравоохранения Ирака объявило 18 мая о введении режима изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели, а также о начале масштабной операции по выявлению новых очагов COVID-19 в связи с ростом темпов распространения коронавируса в столице. Минздрав не исключил, что эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений. Неделю спустя власти полностью изолировали на двое суток город Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада из-за вспышки коронавируса.
Медицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
26 мая, 17:10Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса
В стране действует комендантский час, остаются закрытыми большинство мечетей и церквей, а также развлекательные заведения, запрещены массовые собрания граждан, рестораны работают в режиме доставки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБагдад (город)ИракВ мире
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