В Москве заработают мультисервисы, химчистки, прачечные и мастерские

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что в столице возобновят работу мультисервисы, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту и бытовые сервисы, не требующие длительного контакта.
"Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности – те же, что и в магазинах", - написал он.
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