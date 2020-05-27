В Москве заработают мультисервисы, химчистки, прачечные и мастерские

"Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности – те же, что и в магазинах", - написал он.