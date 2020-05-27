В Москве сохранили запрет на использование лавочек и детских площадок

"Находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры – лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям", - написал он.