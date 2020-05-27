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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T21:16
https://ria.ru/20200527/1572084842.html
В Москве сохранили запрет на использование лавочек и детских площадок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570504377_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_c2483706c70c406c376c90df2b3d8c10.jpg
РИА Новости

В Москве сохранили запрет на использование лавочек и детских площадок

20:06 27.05.2020 (обновлено: 21:16 27.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОпечатанная детская площадка
Опечатанная детская площадка
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры – лавочек, беседок, детских и спортивных площадок.
"Находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры – лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям", - написал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время инспектирования строительства станции метро Лианозово
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваСергей СобянинОбщество
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