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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T20:02
https://ria.ru/20200527/1572084576.html
Кадыров рассказал, что регулярно проходит обследование на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:48:800:498_1036x0_80_0_0_4a1e385f9831c8828a7fec94596a6774.jpg
РИА Новости

Кадыров рассказал, что регулярно проходит обследование на коронавирус

20:02 27.05.2020
1356
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регулярно проверяется на наличие коронавируса и дважды с начала пандемии делал компьютерную томографию.
Ранее Кадыров, комментируя слухи о своей болезни, заявив, что он "абсолютно здоровый человек".
"Я первый раз обследование в своей жизни проходил в 2012 году в частной клинике в Москве, с тех пор ежегодно прохожу дома. Недавно в "Аймеде" проверялся, с начала эпидемии коронавируса дважды делал компьютерную томографию, анализы сдаю регулярно, чтобы я не стал переносчиком болезни", - сказал Кадыров в прямом эфире в Instagram на странице своего помощника, директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева. Он подчеркнул, что, как гражданин, как мусульманин обязан следить за здоровьем.
Глава Чечни во вторник впервые после слухов о болезни сообщал, что лично заслушал доклады об обстановке в республике после праздничных выходных в связи с Ураза-байрамом. Фото с совещания были опубликованы в Telegram-канале Кадырова, а телеканал показал подробный репортаж с заседания оперативного штаба. После этого в соцсетях и СМИ написали, что на руке у Кадырова якобы был катетер.
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
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Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни
По просьбе собеседника Ахмеда Дудаева Кадыров продемонстрировал руки, на которых нет каких-либо медицинских изделий. "В конце концов, я же человек, могу и капельницу поставить, и витамины, я почти каждый день в "Аймеде" анализы сдаю, как положено…, и члены моей семьи тоже сдают", - подчеркнул Кадыров.
Ранее сообщалось, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов позднее заявлял, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ахмед ДудаевМагомед ДаудовКоронавирусыЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровМоскваОбщество
Популярные комментарии
Пора браться за провокаторов, распространяющих дезинформацию о здоровье достопочтенного Рамзана Ахматовича.
27 мая, 20:31
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
140005
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