Кадыров рассказал, что регулярно проходит обследование на коронавирус

ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регулярно проверяется на наличие коронавируса и дважды с начала пандемии делал компьютерную томографию.

Ранее Кадыров, комментируя слухи о своей болезни, заявив, что он "абсолютно здоровый человек".

"Я первый раз обследование в своей жизни проходил в 2012 году в частной клинике в Москве , с тех пор ежегодно прохожу дома. Недавно в "Аймеде" проверялся, с начала эпидемии коронавируса дважды делал компьютерную томографию, анализы сдаю регулярно, чтобы я не стал переносчиком болезни", - сказал Кадыров в прямом эфире в Instagram на странице своего помощника, директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева . Он подчеркнул, что, как гражданин, как мусульманин обязан следить за здоровьем.

Глава Чечни во вторник впервые после слухов о болезни сообщал, что лично заслушал доклады об обстановке в республике после праздничных выходных в связи с Ураза-байрамом. Фото с совещания были опубликованы в Telegram-канале Кадырова, а телеканал показал подробный репортаж с заседания оперативного штаба. После этого в соцсетях и СМИ написали, что на руке у Кадырова якобы был катетер.

По просьбе собеседника Ахмеда Дудаева Кадыров продемонстрировал руки, на которых нет каких-либо медицинских изделий. "В конце концов, я же человек, могу и капельницу поставить, и витамины, я почти каждый день в "Аймеде" анализы сдаю, как положено…, и члены моей семьи тоже сдают", - подчеркнул Кадыров.

Ранее сообщалось, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов позднее заявлял, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".