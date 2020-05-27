Глава Кубани рассказал о поддержке населения и бизнеса во время пандемии

КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Поддержка населения и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии достигла 18,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении администрации региона.
По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, согласно прогнозам, бюджет края в текущем году может недополучить 30 миллиардов рублей. Отмечается, что в июне будут проведены необходимые в связи с этим корректировки расходов.
"Но все социальные обязательства, обязательства перед людьми мы выполним. Вместе с вами мы уже приняли решения поддержать бизнес, докапитализировали фонды поддержки бизнеса, предоставили льготы на 4,5 миллиарда рублей, отсрочки по платежам – до 10 миллиардов рублей. Выплатили по три тысячи рублей на каждого ребенка семьям, где родители потеряли работу. Это огромные суммы. Объем поддержки в целом составил 18,5 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По данным краевых властей, сейчас необходимо предпринять меры, которые будут способствовать не только восстановлению, но и дальнейшему поэтапному развитию экономики региона. Так, с 1 июля в крае вводится особый налоговый режим для самозанятых. "Это позволит жителям легализовать свою деятельность, если у них нет работодателя и они не нанимают сотрудников по трудовым договорам. В период пандемии больше всего пострадали и не могли получить поддержку государства именно те люди, которые не работали официально", - пояснили в ведомстве.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.
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