Глава Кубани рассказал о поддержке населения и бизнеса во время пандемии

"Но все социальные обязательства, обязательства перед людьми мы выполним. Вместе с вами мы уже приняли решения поддержать бизнес, докапитализировали фонды поддержки бизнеса, предоставили льготы на 4,5 миллиарда рублей, отсрочки по платежам – до 10 миллиардов рублей. Выплатили по три тысячи рублей на каждого ребенка семьям, где родители потеряли работу. Это огромные суммы. Объем поддержки в целом составил 18,5 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

По данным краевых властей, сейчас необходимо предпринять меры, которые будут способствовать не только восстановлению, но и дальнейшему поэтапному развитию экономики региона. Так, с 1 июля в крае вводится особый налоговый режим для самозанятых. "Это позволит жителям легализовать свою деятельность, если у них нет работодателя и они не нанимают сотрудников по трудовым договорам. В период пандемии больше всего пострадали и не могли получить поддержку государства именно те люди, которые не работали официально", - пояснили в ведомстве.