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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T19:44
https://ria.ru/20200527/1572083857.html
Собянин утвердил меры поддержки операторам наружной рекламы
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РИА Новости

Собянин утвердил меры поддержки операторам наружной рекламы

19:44 27.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки операторам наружной рекламы, говорится в материалах к президиуму правительства Москвы.
Отмечается, что при введении режима самоизоляции было зафиксировано существенное сокращение спроса на размещение коммерческой наружной рекламы.
"Собственникам или иным законным владельцам рекламных конструкций будет предоставлена рассрочка по оплате трех месяцев действия договоров на право установки рекламных конструкций путем зачета денежных средств из ранее внесенных обеспечительных платежей, платы за 10-й год действия договоров. В дальнейшем – по результатам мониторинга ситуации на рынке распространения печатных СМИ и наружной рекламы – правительство Москвы рассмотрит вопрос о продлении указанных мер поддержки до шести месяцев", - говорится в материалах.
Уточняется, что в настоящее время в Москве эксплуатируются 9962 рекламные конструкции.
Ранее правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей. Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.
"К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек", - дополняется в материалах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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