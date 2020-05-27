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Тамбовская область
2020-05-27T19:39
https://ria.ru/20200527/1572083609.html
В Тамбовской области продолжается рост производства пищевых продуктов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155831/28/1558312887_0:91:3072:1819_1036x0_80_0_0_3358b60310eda8560f518f2004fda29f.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области продолжается рост производства пищевых продуктов

19:39 27.05.2020
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© Depositphotos / DenisfilmСвежеиспеченный хлеб
Свежеиспеченный хлеб
© Depositphotos / Denisfilm
ТАМБОВ, 27 мая – РИА Новости. В Тамбовской области за январь-апрель 2020 года индекс производства пищевых продуктов составил 115% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, за четыре месяца этого года предприятиями пищевой промышленности  отгружено  товаров собственного производства, а также выполнено работ, услуг на сумму свыше 29,3 миллиарды рублей, что составляет 109% к январю-апрелю 2019 года. Доля отгрузки обрабатывающих производств в общем объеме составила 56%.
"Положительная динамика в производстве пищевых продуктов в Тамбовской области наблюдается на протяжении последних пяти лет. Этому  способствовала реализация инвестиционных проектов в пищевой промышленности - ввод  новых мощностей по переработки зерна, подсолнечника, мяса и модернизация действующих сахарных  и маслоэкстракционных заводов. Эксперты отмечают, что это позволило провести импортозамещение продуктов питания и нарастить экспортный потенциал области", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что наибольший рост наблюдается в производстве сахара – в 2,5 раза. Темпы роста производства растительного масла превышают 57%. На 26% увеличено производство мяса крупного рогатого скота, свинины. Муки произведено почти на 15% больше аналогичного периода прошлого года.   
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