В Тамбовской области продолжается рост производства пищевых продуктов

ТАМБОВ, 27 мая – РИА Новости. В Тамбовской области за январь-апрель 2020 года индекс производства пищевых продуктов составил 115% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, за четыре месяца этого года предприятиями пищевой промышленности отгружено товаров собственного производства, а также выполнено работ, услуг на сумму свыше 29,3 миллиарды рублей, что составляет 109% к январю-апрелю 2019 года. Доля отгрузки обрабатывающих производств в общем объеме составила 56%.
"Положительная динамика в производстве пищевых продуктов в Тамбовской области наблюдается на протяжении последних пяти лет. Этому способствовала реализация инвестиционных проектов в пищевой промышленности - ввод новых мощностей по переработки зерна, подсолнечника, мяса и модернизация действующих сахарных и маслоэкстракционных заводов. Эксперты отмечают, что это позволило провести импортозамещение продуктов питания и нарастить экспортный потенциал области", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что наибольший рост наблюдается в производстве сахара – в 2,5 раза. Темпы роста производства растительного масла превышают 57%. На 26% увеличено производство мяса крупного рогатого скота, свинины. Муки произведено почти на 15% больше аналогичного периода прошлого года.