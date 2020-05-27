В Тамбовской области продолжается рост производства пищевых продуктов

"Положительная динамика в производстве пищевых продуктов в Тамбовской области наблюдается на протяжении последних пяти лет. Этому способствовала реализация инвестиционных проектов в пищевой промышленности - ввод новых мощностей по переработки зерна, подсолнечника, мяса и модернизация действующих сахарных и маслоэкстракционных заводов. Эксперты отмечают, что это позволило провести импортозамещение продуктов питания и нарастить экспортный потенциал области", - сказал представитель пресс-службы.