В Свердловской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам со склада "Абсолют", были выявлены более 150 случаев COVID-19. Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада.

"Если подобных случаев больше не будет, я снова буду ставить вопрос о поэтапном выходе с карантина, тем более что уже сейчас многим предприятиям разрешено работать, и я вижу, что при соблюдении санитарных правил и ответственном подходе бизнес вполне можно освобождать от ограничений. Будем надеяться, что пока мы готовим и заполняем все необходимые для открытия документы, ситуация будет развиваться именно по такому сценарию", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, власти утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям — кафе, ресторанам, торговым центрам, магазинам с отдельным входом — для возобновления работы.

"Ее уже должны получить все бизнес-объединения региона, и дополнительно я решил опубликовать ее здесь. Прямо сейчас открыться мы не можем — Роспотребнадзор строго по инструкции следит за соблюдением всех коэффициентов из методички, которые надо выполнить для снятия ограничений. С количеством тестов и свободных мест в больницах у нас все в порядке, остался один пункт — коэффициент распространения коронавируса. Тут нам серьезно подпортила картину вспышка на складе "Красного и белого", - подчеркнул Куйвашев.

Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.