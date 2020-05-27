Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T19:06
https://ria.ru/20200527/1572081960.html
В Свердловской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/152418/61/1524186187_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_547a9ecbcdf74444abf9cdcd5f93fba1.jpg
РИА Новости

В Свердловской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

19:06 27.05.2020
708
© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Свердловская область сможет начать выход из особого режима по коронавирусу, если вспышек, подобных ситуации в сети "Красное & Белое", больше не будет, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам со склада "Абсолют", были выявлены более 150 случаев COVID-19. Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Если подобных случаев больше не будет, я снова буду ставить вопрос о поэтапном выходе с карантина, тем более что уже сейчас многим предприятиям разрешено работать, и я вижу, что при соблюдении санитарных правил и ответственном подходе бизнес вполне можно освобождать от ограничений. Будем надеяться, что пока мы готовим и заполняем все необходимые для открытия документы, ситуация будет развиваться именно по такому сценарию", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, власти утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям — кафе, ресторанам, торговым центрам, магазинам с отдельным входом — для возобновления работы.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Ее уже должны получить все бизнес-объединения региона, и дополнительно я решил опубликовать ее здесь. Прямо сейчас открыться мы не можем — Роспотребнадзор строго по инструкции следит за соблюдением всех коэффициентов из методички, которые надо выполнить для снятия ограничений. С количеством тестов и свободных мест в больницах у нас все в порядке, остался один пункт — коэффициент распространения коронавируса. Тут нам серьезно подпортила картину вспышка на складе "Красного и белого", - подчеркнул Куйвашев.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
101003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьОбщество
Рекомендуем
Отель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Крым попросил отменить три требования Роспотребнадзора к работе отелей
Машина скорой помощи
В Свердловской области умер пациент с коронавирусом
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Ливия
Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин призвал упростить регулирование режима удаленной занятости
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской
Тест на коронавирус
Швейцария снимет ограничения на передвижение по Шенгенской зоне
Заговор классиков. Вяземский. Первый в России критик коммунизма
"Заговор классиков". Вяземский. Первый в России критик коммунизма
Молоток в зале судебных заседаний
Суд вынес приговор жителю Пермского края за убийство двух девушек
Военнослужащие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Репродукция картины Московский дворик Василия Поленова, ГТГ
Названы самые популярные материалы онлайн проекта Третьяковки "Лаврус"
Дождь в Москве
Циклон с Черного моря принесет в центр Европейской России ливни и ветер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния