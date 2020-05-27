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Культура
2020-05-27T20:25
https://ria.ru/20200527/1572081716.html
Эксперты закончили исследовать коллекцию Гурлитта
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РИА Новости

Эксперты закончили исследовать коллекцию Гурлитта

20:25 27.05.2020
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© AFP 2020 / Valeriano Di DomenicoЖурналисты во время пресс-показа коллекции Корнелиуса Гурлитта в Музее изобразительных искусств Берна
Журналисты во время пресс-показа коллекции Корнелиуса Гурлитта в Музее изобразительных искусств Берна
© AFP 2020 / Valeriano Di Domenico
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Эксперты официально закончили работать над исследованием коллекции Гурлитта, сообщает Swissinfo.
Определить кому ранее принадлежали 1000 из примерно 1500 картин в ее составе, оказалось невозможно.
"Осталось еще много темных пятен", — пояснил историк искусства Гильберт Лупфер, директор Немецкого фонда утраченного искусства (The German Art Lost Foundation) в Магдебурге, специалисты которого с 2016 пытаются определить, как картины попали в знаменитую коллекцию Корнелиуса Гурлитта (1932-2014).
Собрание нашли случайно в 2012 году через 15 месяцев после того, как сотрудники немецкой таможни обнаружили у 77-летнего Гурлитта девять тысяч евро наличными (чуть меньше разрешенной суммы в десять тысяч).
© AP Photo / Kerstin JoenssonТабличка с именем немецкого коллекционера Корнелиуса Гурлитта на его доме. Архивное фото
Табличка с именем немецкого коллекционера Корнелиуса Гурлитта на его доме. Архивное фото
© AP Photo / Kerstin Joensson
Табличка с именем немецкого коллекционера Корнелиуса Гурлитта на его доме. Архивное фото
Тогда немецкие власти, подозревая, что он уклоняется от уплаты налогов, приняли решение обыскать его квартиру. В ней были обнаружены полотна Пикассо, Ренуара и Матисса, стоимость которых составляет миллионы евро. Многие из них считались утраченными в годы войны.
Корнелиус унаследовал коллекцию от отца Хиндельбрандта Гурлитта (1895-1956), который был одним из официальных арт-дилеров Гитлера.
"Мы исчерпали все возможности и исследовали все, что могли", — заверил Лупфер.
Только 14 работ таких художников как Поль Синьяк, Макс Либерман, Анри Матисс, Тома Кутюр и Адольф фон Менцель были официально признаны похищенными и возвращены законным владельцам.
Корнелиус Гурлитт, скончавшийся 6 мая 2014 года, завещал свою коллекцию Музею изобразительных искусств Берна (Швейцария). По договоренности с Берлином решено было проводить исследование происхождения картин в Германии.
Поль Синьяк Набережная Клиши. Серая погода
5 июля 2019, 06:10Культура
Германия вернула семье владельца похищенную нацистами картину Синьяка
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КультураВыставкиПабло ПикассоНовости культурыМузеиКорнелиус ГурлиттАнри МатиссГерманияБерн (город)Берлин (город)
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