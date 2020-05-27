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2020-05-27T18:57
https://ria.ru/20200527/1572081474.html
Более 4700 человек участвовали в отборочном туре чемпионата Case-in
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РИА Новости

Более 4700 человек участвовали в отборочном туре чемпионата Case-in

18:57 27.05.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковШкольник за ноутбуком
Школьник за ноутбуком
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 4700 школьников, студентов и молодых специалистов приняли участие в отборочных этапах международного инженерного чемпионата Case-in - одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
За путевку в финал чемпионата боролись участники Школьной и Студенческой Лиг, а также Лиги молодых специалистов.
Новый сезон Case-in, посвященный технологической модернизации России, стартовал в феврале и менее чем через месяц был переведен в дистанционный формат в связи с противоэпидемическими мерами в регионах.  Очные мероприятия запланированы на конец лета и осень текущего года.
Как отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, чемпионат сумел в новых условиях остаться эффективным социальным лифтом для молодежи.
"Команда чемпионата, как и других проектов платформы "Россия – страна возможностей", продемонстрировала гибкость, оперативно перестроившись в дистанционный формат: отборочные этапы для всех трех лиг чемпионата прошли в онлайне. Новый формат позволил сохранить все возможности для конкурсантов и, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, обеспечил доступность участия в конкурсе будущих и молодых инженеров из всех регионов страны. Отборочные этапы всех трех лиг чемпионата объединили в этом году 4718 человек из разных уголков страны", − привели в пресс-службе слова Комиссарова.
Наиболее многочисленная - Студенческая лига, она объединила 3829 студентов России и СНГ из 84 вузов. Команды 69 вузов приняли участие в отборочных этапах в режиме онлайн, из них впервые стали участниками чемпионата 25 вузов.  Команды соревновались по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика. Среди заданий студентов: повышение эффективности алмазопоисковых работ, новые способы переработки вторичного ванадийсодержащего сырья, решение проблем производства и транспортировки СПГ, вторичная переработка пластика, развитие энергосистем СНГ и Балтии, "умный" ремонт для станков с ЧПУ, уменьшение загазованности карьеров, модернизация электросетей, увеличение срока службы оборудования гидроэнергетики.
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Лучших участников Студенческой лиги ждут льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру шести вузов-партнеров чемпионата, а также стажировки и практики на предприятиях.
В соревнованиях Школьной лиги в новом сезоне приняли участие 515 школьников (207 команд) 6-11 классов из 70 регионов России. Учащиеся соревновались по двум направлениям: решение кейса и конкурс инженерных решений. В частности, ребята решали кейс "Круговорот углеводородов в быту и промышленности". Финал для участников этого направления пройдет онлайн в июне. В Конкурсе инженерных решений приняли участие 52 команды школьников 6 – 10 классов, которые создавали устройства, связанные с новыми технологиями производства, передачи, распределения и потребления тепловой и электрической энергии.
Победители и призеры Школьной лиги смогут получить от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов-партнеров чемпионата, а авторы лучших изобретений смогут отправиться на тематические смены #ВместеЯрче в ВДЦ "Орленок" и ВДЦ "Смена".
В Лиге молодых специалистов из 6 отборочных этапов заочно прошли четыре. Всего участниками соревнований стали 109 молодежных команд (374 человека), представляющих 73 компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов России и 11 команд молодых преподавателей вузов. Из них в онлайн этапах приняли участие 64 команды (256 человек). Молодые инженеры работали над кейсом "Город юности 2.0", посвященном технологической модернизации энергетических объектов Комсомольска-на-Амуре.
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По словам основателя и сопредседатель оргкомитета  чемпионата Case-in Артема Королева, на финале, который организаторы перенесли на осень, ожидаются 122 команды финалистов и почти 100 экспертов и гостей. "В этом году участники приедут не с готовыми презентациями, а будут решать задания прямо на площадке финала, в условиях цейтнота и под наблюдением экспертов. Второй точкой притяжения на финале станет традиционный День карьеры, на котором 19 компаний – ключевых партнеров "CASE-IN" – отберут финалистов на стажировки, практики или предложат трудоустройство", - сообщил он.
Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году.
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