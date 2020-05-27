Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-27T18:40
https://ria.ru/20200527/1572080042.html
Премьер Греции подтвердил планы принимать иностранных туристов с 1 июля
https://cdn21.img.ria.ru/images/152989/37/1529893778_0:183:3032:1889_1036x0_80_0_0_751eb35e3f50eed760272cef31c0cfb2.jpg
РИА Новости

Премьер Греции подтвердил планы принимать иностранных туристов с 1 июля

18:40 27.05.2020
426
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПляж курортного города Малия
Пляж курортного города Малия
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Греция рассчитывает, что сможет принимать иностранных туристов с 1 июля, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
"Я ожидаю, что мы сможем приветствовать туризм и туристов в Греции с 1 июля, основываясь на тенденциях, которые мы определим относительно того, какие страны "откроются" первыми", - сказал Мицотакис, выступая по видеосвязи в Институте имени Брукингса в Вашингтоне.
По его словам, власти страны оптимистично смотрят на возможность сохранить туризм, не рискуя при этом новыми вспышками коронавируа.
Мицотакис охарактеризовал нынешний подход властей Греции к борьбе с коронавирусом как большой успех.
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
Вчера, 10:43Туризм
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
"Я рад, что мы использовали этот кризис, чтобы изменить имидж страны. Для многих это было, вероятно, неожиданным... Всего 173 человека погибли в Греции от эпидемии COVID. В последние пару недель у нас (регистрируется) лишь небольшое количество новых случаев каждый день, мы успешно уничтожили передачу вируса в популяции, и у нас менее 20 человек в реанимации", - сказал Мицотакис.
Он приписал успех раннему принятию решений. Так, ежегодный карнавал в третьем по величине городе Греции Патры отменили еще до того, как в Греции зарегистрировали хотя бы один случай коронавируса. Если бы с карантином промедлили на 1-2 недели больше, эпидемия получила бы совсем другое развитие, сказал Мицотакис.
Греция, Фессалия, в таверне на озере Пластира
23 мая, 12:25Туризм
Греция будет привлекать туристов снижением цен
Среди других факторов успеха он назвал то, что удалось защитить работников здравоохранения и пожилых людей. Кроме того, удалось убедить население сотрудничать в режиме карантина, хотя греки считаются индивидуалистами, которые не любят навязывание правил со стороны властей, сказал Мицотакис.
"К нашему удивлению, греки следовали советам (специалистов)", - сказал премьер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Русские туристы на отдыхе в Памуккале
25 мая, 12:27Туризм
Отельеры прогнозируют "войну за шезлонги" на курортах
820001
Обсудить 0
ТуризмКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисВОЗГрецияВ мире
Рекомендуем
Машины скорой помощи в Греции
Число зараженных коронавирусом в Греции выросло за сутки на 18
Прививка
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
Карибы
Эксперты рассказали, когда для туристов откроются Карибы
Тест на коронавирус
Швейцария снимет ограничения на передвижение по Шенгенской зоне
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах
Власти Греции намерены легализовать сотни публичных домов, сообщили СМИ
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова во время брифинга в Москве.
Депутаты ЕР встретятся с главой Ростуризма
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Швейцария смягчит ограничения по коронавирусу
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса
Стала известна дата открытия мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель заявила, что считает соблюдение дистанции обязанностью
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни
ГУМ
В московских торговых центрах ограничат число посетителей
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Меры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
Житель Софии хранил в своей квартире более 300 килограммов кокаина
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Врачи из Москвы в среду вылетят в четыре региона для борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Число случаев коронавируса в Ливии достигло 99
01:24В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер
01:21СМИ: на Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах
01:15США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
Лента новостейМолния