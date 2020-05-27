Премьер Греции подтвердил планы принимать иностранных туристов с 1 июля

ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Греция рассчитывает, что сможет принимать иностранных туристов с 1 июля, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис

"Я ожидаю, что мы сможем приветствовать туризм и туристов в Греции с 1 июля, основываясь на тенденциях, которые мы определим относительно того, какие страны "откроются" первыми", - сказал Мицотакис, выступая по видеосвязи в Институте имени Брукингса в Вашингтоне

По его словам, власти страны оптимистично смотрят на возможность сохранить туризм, не рискуя при этом новыми вспышками коронавируа.

Мицотакис охарактеризовал нынешний подход властей Греции к борьбе с коронавирусом как большой успех.

"Я рад, что мы использовали этот кризис, чтобы изменить имидж страны. Для многих это было, вероятно, неожиданным... Всего 173 человека погибли в Греции от эпидемии COVID. В последние пару недель у нас (регистрируется) лишь небольшое количество новых случаев каждый день, мы успешно уничтожили передачу вируса в популяции, и у нас менее 20 человек в реанимации", - сказал Мицотакис.

Он приписал успех раннему принятию решений. Так, ежегодный карнавал в третьем по величине городе Греции Патры отменили еще до того, как в Греции зарегистрировали хотя бы один случай коронавируса. Если бы с карантином промедлили на 1-2 недели больше, эпидемия получила бы совсем другое развитие, сказал Мицотакис.

Среди других факторов успеха он назвал то, что удалось защитить работников здравоохранения и пожилых людей. Кроме того, удалось убедить население сотрудничать в режиме карантина, хотя греки считаются индивидуалистами, которые не любят навязывание правил со стороны властей, сказал Мицотакис.

"К нашему удивлению, греки следовали советам (специалистов)", - сказал премьер.