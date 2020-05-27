Подмосковные власти оценили сроки открытия салонов сервисных услуг

"Если динамика продолжится, фотоуслуги будут разрешаться совместно со всем сервисом, надеюсь, в течение 2-3 недель мы к этому уровню дойдем", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромов.