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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T18:34
https://ria.ru/20200527/1572079411.html
Подмосковные власти оценили сроки открытия салонов сервисных услуг
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570014921_0:186:3072:1914_1036x0_80_0_0_32e77ee742e489ace8ea256afa0b28d6.jpg
РИА Новости

Подмосковные власти оценили сроки открытия салонов сервисных услуг

18:30 27.05.2020 (обновлено: 18:34 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМанекены в салоне красоты
Манекены в салоне красоты
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Салоны фотоуслуг и организации других сервисных услуг будут закрыты в Подмосковье ещё как минимум 2-3 недели, сообщается на сайте регионального правительства.
"Если динамика продолжится, фотоуслуги будут разрешаться совместно со всем сервисом, надеюсь, в течение 2-3 недель мы к этому уровню дойдем", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромов.
Ранее он отмечал, что клубы для досуга маленьких детей в Подмосковье откроются не раньше июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
210037
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
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