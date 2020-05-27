Подмосковные власти оценили сроки открытия салонов сервисных услуг

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Салоны фотоуслуг и организации других сервисных услуг будут закрыты в Подмосковье ещё как минимум 2-3 недели, сообщается на сайте регионального правительства.
"Если динамика продолжится, фотоуслуги будут разрешаться совместно со всем сервисом, надеюсь, в течение 2-3 недель мы к этому уровню дойдем", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромов.
Ранее он отмечал, что клубы для досуга маленьких детей в Подмосковье откроются не раньше июля.
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