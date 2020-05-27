В Самарской области число излечившихся от коронавируса выросло до 829

САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Еще 68 жителей Еще 68 жителей Самарской области , у которых ранее был выявлен коронавирус , вылечились, общее число выздоровевших выросло до 829, сообщает в среду региональный штаб по борьбе с COVID-19.

"Двадцать седьмого мая в Самарской области вылечились 68 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 829 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, из больниц выписали 49 человек, также выздоровели 19 человек, которые лечились дома.

За сутки в Самарской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом, по данным оперштаба, 114 жителям региона COVID-19 подтвердили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 21 человек заразился от ранее заболевших.

Всего в Самарской области подтверждено 2340 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались.