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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:54
https://ria.ru/20200527/1572077069.html
В Самарской области число излечившихся от коронавируса выросло до 829
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области число излечившихся от коронавируса выросло до 829

17:54 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 27 мая - РИА Новости. Еще 68 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших выросло до 829, сообщает в среду региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать седьмого мая в Самарской области вылечились 68 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 829 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
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По информации оперштаба, из больниц выписали 49 человек, также выздоровели 19 человек, которые лечились дома.
За сутки в Самарской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом, по данным оперштаба, 114 жителям региона COVID-19 подтвердили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 21 человек заразился от ранее заболевших.
Всего в Самарской области подтверждено 2340 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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