В Саратовской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось до 52

"На сегодня 827 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией находятся в стационаре, (в том числе) 705 пациентов с пневмонией, обусловленной COVID-19... Из них 79 на кислородной поддержке, 52 пациента на ИВЛ. При этом хочу отметить, что на сегодняшний день 28 человек находятся на инвазивной ИВЛ, остальные на неинвазивной. Несколько пациентов с аппаратов ИВЛ удалось за сутки снять", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.