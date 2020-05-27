В Саратовской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ снизилось до 52

САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые находятся на искусственной вентиляции легких, за сутки снизилось до 52, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2649 случаев заражения коронавирусом, умерли 32 пациентов, выздоровели 942. К 26 мая на аппаратах ИВЛ находились 64 пациента.
"На сегодня 827 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией находятся в стационаре, (в том числе) 705 пациентов с пневмонией, обусловленной COVID-19... Из них 79 на кислородной поддержке, 52 пациента на ИВЛ. При этом хочу отметить, что на сегодняшний день 28 человек находятся на инвазивной ИВЛ, остальные на неинвазивной. Несколько пациентов с аппаратов ИВЛ удалось за сутки снять", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Замминистра отметил, что еще 767 пациентов с коронавирусом получают лечение в условиях домашней самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.