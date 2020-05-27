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2020-05-27T17:58
https://ria.ru/20200527/1572076539.html
Около 410 тысяч выпускников вузов выйдут на рынок труда в этом году
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РИА Новости

Около 410 тысяч выпускников вузов выйдут на рынок труда в этом году

17:47 27.05.2020 (обновлено: 17:58 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВыпускники МГУ
Выпускники МГУ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Примерно 410 тысяч выпускников вузов выйдут на рынок труда в этом году, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"В 2020 году из вузов страны выпускаются 554 тысячи студентов очной формы обучения. По нашим оценкам, с учетом опыта предыдущих лет, более 20% выпускников продолжат обучение по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры. По предварительным оценкам, на рынок труда в этом году выйдут 410 тысяч выпускников вузов, из которых 267 тысяч - выпускники очного бакалавриата и специалитета", - сказал Фальков в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
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