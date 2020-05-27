Около 410 тысяч выпускников вузов выйдут на рынок труда в этом году

"В 2020 году из вузов страны выпускаются 554 тысячи студентов очной формы обучения. По нашим оценкам, с учетом опыта предыдущих лет, более 20% выпускников продолжат обучение по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры. По предварительным оценкам, на рынок труда в этом году выйдут 410 тысяч выпускников вузов, из которых 267 тысяч - выпускники очного бакалавриата и специалитета", - сказал Фальков в ходе совещания по ситуации на рынке труда.