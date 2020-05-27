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2020-05-27T17:40
https://ria.ru/20200527/1572075308.html
Котяков рассказал, сколько граждан работают в режиме неполной занятости
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РИА Новости

Котяков рассказал, сколько граждан работают в режиме неполной занятости

17:27 27.05.2020 (обновлено: 17:40 27.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В режиме неполной занятости в РФ трудятся более 3 миллионов человек, почти 1,5 миллиона из них направлены в "простой", заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"На отдельном контроле у Минтруда ситуация с переводом сотрудников в режим неполной занятости. Сегодня это 5,5% работников, или свыше 3 миллионов человек. Отмечу, что почти 1,5 миллиона работников отправлены в "простой", 1 миллион 300 тысяч человек заняты на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, и около 280 тысяч работников находится в неоплачиваемом отпуске", - сказал Котяков в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковЭкономика
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