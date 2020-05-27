Котяков рассказал, сколько граждан работают в режиме неполной занятости

"На отдельном контроле у Минтруда ситуация с переводом сотрудников в режим неполной занятости. Сегодня это 5,5% работников, или свыше 3 миллионов человек. Отмечу, что почти 1,5 миллиона работников отправлены в "простой", 1 миллион 300 тысяч человек заняты на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, и около 280 тысяч работников находится в неоплачиваемом отпуске", - сказал Котяков в ходе совещания по ситуации на рынке труда.