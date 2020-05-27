В ЛНР снимут ряд ограничений по коронавирусу с 1 июня

ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР с 1 июня снимут еще ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса , сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

С 13 мая в ЛНР возобновили работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, дошкольные образовательные учреждения, возобновилась работа общественного транспорта. Однако ряд ограничительных мер на территории всей республики продолжает действовать.

"На состоявшемся сегодня заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве Луганской народной республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введенных ранее в связи с COVID-19", - сообщили в пресс-службе правительства.

Комиссия разрешила возобновить с 1 июня при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований работу государственных нотариальных контор и Нотариального архива, прием документов в БТИ, а также работу междугороднего общественного транспорта.

По данным минздрава ЛНР , по состоянию на утро 26 мая в республике были выявлены 384 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.