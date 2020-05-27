Почти 200 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана

ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Почти 200 россиян вернулись в среду на родину рейсом "Ереван - Новосибирск - Почти 200 россиян вернулись в среду на родину рейсом " Уральских авиалиний Екатеринбург , сообщили в посольстве РФ в Армении

"В рамках комплексной работы по возвращению на родину российских граждан 27 мая состоялся очередной вывозной авиарейс. На борт самолета "Уральских авиалиний", следовавшего по маршруту Ереван - Новосибирск - Екатеринбург, поднялись 195 сограждан", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook

Отмечается, что дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в ереванском международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. "Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности", - заявили в посольстве, добавив, что за последний месяц из Армении в различные регионы России в общей сложности выехали 637 россиян.

Ранее в дипмиссии заявили, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Алтайском крае, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево , не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.