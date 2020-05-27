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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:20
https://ria.ru/20200527/1572074841.html
Почти 200 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана
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РИА Новости

Почти 200 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана

17:20 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Почти 200 россиян вернулись в среду на родину рейсом "Уральских авиалиний" Ереван - Новосибирск - Екатеринбург, сообщили в посольстве РФ в Армении.
"В рамках комплексной работы по возвращению на родину российских граждан 27 мая состоялся очередной вывозной авиарейс. На борт самолета "Уральских авиалиний", следовавшего по маршруту Ереван - Новосибирск - Екатеринбург, поднялись 195 сограждан", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.
Отмечается, что дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в ереванском международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. "Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности", - заявили в посольстве, добавив, что за последний месяц из Армении в различные регионы России в общей сложности выехали 637 россиян.
Ранее в дипмиссии заявили, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Алтайском крае, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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