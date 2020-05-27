Решетников назвал число компаний, получивших выплаты

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Благодаря прямым выплатам от государства в размере 1 МРОТ на работника удалось поддержать компании с 2,6 миллиона рабочих мест, сообщил министр экономического развития РФ Благодаря прямым выплатам от государства в размере 1 МРОТ на работника удалось поддержать компании с 2,6 миллиона рабочих мест, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников

Чтобы получить такую субсидию, бизнес должен соответствовать ряду критериев: заявитель должен быть включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 марта 2020 года, он должен относиться к пострадавшим от коронавируса отраслям, при этом он не должен быть в процессе ликвидации или банкротства и по состоянию на 1 марта у него не должно быть долгов по налогам и страховым взносам в размере более 3 тысяч рублей.

Кроме того, численность работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, должна составлять не менее 90% от количества работников в марте (или для совсем малого бизнеса - должно быть уволено не более одного человека) и заявитель должен был вовремя представить отчетность о численности сотрудников за март 2020 года.

"По информации Налоговой службы, на сегодняшний день выдано более 600 тысяч грантов на сумму почти 32 миллиарда рублей. Это значит, что число поддержанных рабочих мест превысило 2,6 миллиона", - сказал Решетников, выступая в среду в Госдуме в рамках правительственного часа.

Он также рассказал, что в рамках программы беспроцентных зарплатных кредитов банками уже одобрено более 23 тысячи заявок на сумму 58 миллиардов рублей, тем самым поддержано 800 тысяч рабочих мест в пострадавших отраслях.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.

В целом, по словам Решетникова, значительная часть мер поддержки экономики со стороны государства направлена на компании, работающие в особо пострадавших отраслях (прежде всего, малый и средний бизнес). "В перечень вошли 42 сферы. На сегодняшний день в них занято более 6 миллионов человек, из них 3,3 миллиона - в компаниях малого и среднего бизнеса", - добавил Решетников.