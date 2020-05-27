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2020-05-27T17:14
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Путин пообещал поддержать губернатора Смоленской области на выборах
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РИА Новости

Путин пообещал поддержать губернатора Смоленской области на выборах

16:49 27.05.2020 (обновлено: 17:14 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.
Островский на рабочей встрече с президентом по видеосвязи отметил, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре, и попросил Путина поддержать его выдвижение на следующий срок.
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"В целом, конечно, я это вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно, вижу, как вы работаете. В целом, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, успешно. Поэтому, безусловно, я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру", - ответил Путин.
"Но, как в таких случаях всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, нашими гражданами, избирателями на предстоящих выборах в сентябре. Могу вам пожелать только удачи и успехов на этих выборах", - добавил он.
Островский - член ЛДПР, в апреле 2012 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, позже областная дума утвердила его в должности. В 2015 году Островский победил на выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов.
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