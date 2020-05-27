Путин пообещал поддержать губернатора Смоленской области на выборах

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.

Островский на рабочей встрече с президентом по видеосвязи отметил, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре, и попросил Путина поддержать его выдвижение на следующий срок.

"В целом, конечно, я это вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно, вижу, как вы работаете. В целом, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, успешно. Поэтому, безусловно, я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру", - ответил Путин.

"Но, как в таких случаях всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, нашими гражданами, избирателями на предстоящих выборах в сентябре. Могу вам пожелать только удачи и успехов на этих выборах", - добавил он.