Президент Ирана хочет ужесточить законы о насилии в отношении женщин

Случай произошел в одной из деревень округа Талеш в северной части Ирана. По данным иранских СМИ, отец совершил "убийство чести" (убийство из-за порочащих семью действий), обезглавив свою 14-летнюю дочь Ромину Ашрафи после того, как она попыталась сбежать с мужчиной более чем в два раза старше нее.