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Президент Ирана хочет ужесточить законы о насилии в отношении женщин
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РИА Новости

Президент Ирана хочет ужесточить законы о насилии в отношении женщин

16:34 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о необходимости ужесточить законодательство относительно насилия в отношении женщин после убийства отцом своей 14-летней дочери.
Случай произошел в одной из деревень округа Талеш в северной части Ирана. По данным иранских СМИ, отец совершил "убийство чести" (убийство из-за порочащих семью действий), обезглавив свою 14-летнюю дочь Ромину Ашрафи после того, как она попыталась сбежать с мужчиной более чем в два раза старше нее.
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Произошедшее обсуждалось на заседании правительства в среду, в ходе которого Роухани выразил сожаление по поводу трагедии, потребовав ускорить подготовку законопроектов, направленных против насилия.
Ту же информацию подтвердила и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, написав в Twitter: "Сегодня в ходе заседания кабинета министров обсуждали дело Ромины. Я потребовала ускорить процесс (подготовки) законопроектов, обеспечивающих безопасность женщин, дав им приоритетную очередь".
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