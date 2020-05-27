Президент Ирана хочет ужесточить законы о насилии в отношении женщин

ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о необходимости ужесточить законодательство относительно насилия в отношении женщин после убийства отцом своей 14-летней дочери.
Случай произошел в одной из деревень округа Талеш в северной части Ирана. По данным иранских СМИ, отец совершил "убийство чести" (убийство из-за порочащих семью действий), обезглавив свою 14-летнюю дочь Ромину Ашрафи после того, как она попыталась сбежать с мужчиной более чем в два раза старше нее.
Произошедшее обсуждалось на заседании правительства в среду, в ходе которого Роухани выразил сожаление по поводу трагедии, потребовав ускорить подготовку законопроектов, направленных против насилия.
Ту же информацию подтвердила и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, написав в Twitter: "Сегодня в ходе заседания кабинета министров обсуждали дело Ромины. Я потребовала ускорить процесс (подготовки) законопроектов, обеспечивающих безопасность женщин, дав им приоритетную очередь".
17 марта, 18:52В Сирии отменили смягчение наказания за "убийства чести"