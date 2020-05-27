В Сербии число жертв коронавируса достигло 240

БЕЛГРАД, 27 мая - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один человек от COVID-19 , всего выявлено около 11,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Минздрав делает ежедневный срез с 15.00 (16.00 мск) до 15.00 следующего дня. Жертв COVID-19 не было с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье, а затем с понедельника на вторник.

"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 240 человек. Выявлено 48 новых зараженных, всего 11 275 больных", - заявил минздрав в среду.

Отмечается, что всего выздоровели 6 277 человек.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.

Северной Македонии и Албании. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил в минувший вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории